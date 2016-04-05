drevlyanin написав: Ви мабуть раннього Арестовича передивилися чи інших диванних "переможців". Американці мабуть бачать ситуацію так-що для України краще: 1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС 2) далі воювати невідомо скільки(можливо роками) несучі великі людські та матеріальні втрати, без жодних гарантій із усе зростаючою втомою від війни як зовні так і всередині України. У нас своє бачення, у американців своє і не варто легковажно критикувати їх позицію(якщо то не вигадана історія). Напередодні вторгнення, в Україні багато хто не вірив та насміхався з попереджень від США і хто виявився правий?
Чітких гарантій безпеки взагалі не існує. А членство в НАТО та ЄС нам ніхто не обіцяв, що за фантазії? Тим більше яким боком США до ЄС?
Я не "багато хто". Я особисто вважав що війна буде з ймовірністю 80%. І зробив деякі приготування ще перед війною - поміняв долари, купив пару мішків продуктів.
konstantin kirovograd написав:somilitark как вы коллега можете ставить под сомнение слова человека,наверное единственного в ВСУ который уже год на передке бессменно... разве можно ему не верить после таких правдоподобных историй что в его подразделении отпускают в отпуск без отпуска и одновременно платят 100000 которыми отпускники делятся с командирами.
Щас вам особо одарённый детройтред предложит поспорить каждому на 5 килобаксов, чтобы долярчики хоть проблему со снятием премии порешали.К сожалению уровень мышления многих очень низок, а гонору...
Успіх написав:А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить? Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."
От такі думки вслух у комбата...
Цікаво, а коли Успіх безпосередньо виконує свої обов'язки? Кількість постів наздоганяє вітальку, голова забита фліртом з Флер, депозитами, проблемами ринка нерухомості, інфляцією, як нагріти волонтерів, щоб його відпускали по 10 днів місяць, або просто сотку давали за відігрівання 5-ої точки на дивані, що невже щось заважає цілодобово строчити на форумі? Таке відчуття, що пише вільний безробітний на утриманні батьків чи дружини, а не людина з фронта.. Коли я звоню чи пишу друзям на передку, то ніхто не має бажання говорити щось, максимум тобі поставлять плюсік у вайбері чи напишуть живий, а коли у відпустках можемо випити пива, то всі справжні вояки одпазу попереджають: давай чим поменше про війну, бо тяжко згадувати що там коїться, а про буденне життя в них теж немає бажання говорити, бо всі думки про фронт. Але Успіх дуже цікавий персонаж, людина оркестр, світовими проблемами забита голова, о це потужна людина, філософ, справжня ГЛИБА!!!
А мені якось ці всі аргументи пох Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що: - Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій! - Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями - А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!! Де стоїть арта, а де стоїть піхота? І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті?
Китай готує свою "мирну пропозицію" для України до річниці російського вторгнення Ван І також зазначив, що Китай викладе свою позицію щодо врегулювання війни в Україні в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.
Напевно чергові шаблонні заклики "до діалогу та консультацій"... Якби Китай дійсно хотів закінчення війни то ми б вже осінню 2022 відбудовували багатоповерхівки Маріуполя
vitaliian написав:Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
з вулиці де живуть батьки (150 будинків) за останні 2 тижні вже 5 чоловік побували на примусовій медкомісії. На даний час двоє лежать на стаціонарі, третій готується до операції, четвертий оформляє догляд за мамою, про пятого незнаю. Ці 270тис такими темпами та методами не наберуть і до 2025 року