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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3572357335743575>
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:55

Investor_K
https://wikireality.ru/wiki/%D0%A1%D0%B ... D0%B5_from
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:58

  drevlyanin написав:
Ви мабуть раннього Арестовича передивилися чи інших диванних "переможців".
Американці мабуть бачать ситуацію так-що для України краще:
1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
2) далі воювати невідомо скільки(можливо роками) несучі великі людські та матеріальні втрати, без жодних гарантій із усе зростаючою втомою від війни як зовні так і всередині України.
У нас своє бачення, у американців своє і не варто легковажно критикувати їх позицію(якщо то не вигадана історія). Напередодні вторгнення, в Україні багато хто не вірив та насміхався з попереджень від США і хто виявився правий?

Чітких гарантій безпеки взагалі не існує.
А членство в НАТО та ЄС нам ніхто не обіцяв, що за фантазії? Тим більше яким боком США до ЄС?

Я не "багато хто". Я особисто вважав що війна буде з ймовірністю 80%. І зробив деякі приготування ще перед війною - поміняв долари, купив пару мішків продуктів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:01

  konstantin kirovograd написав:somilitark
как вы коллега можете ставить под сомнение слова человека,наверное единственного в ВСУ который уже год на передке бессменно... разве можно ему не верить после таких правдоподобных историй что в его подразделении отпускают в отпуск без отпуска и одновременно платят 100000 которыми отпускники делятся с командирами.

Щас вам особо одарённый детройтред предложит поспорить каждому на 5 килобаксов, чтобы долярчики хоть проблему со снятием премии порешали.К сожалению уровень мышления многих очень низок, а гонору...
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:03

  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Я також не розумію цей момент. Тут хтось чогось не договорює.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:15

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)

А ты подтвердишь, то нужно именно 270к ?

Легко . Вот здесь точные расчеты
https://cutt.ly/E3VmxW1
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:23

ДумайТЕ!©

  somilitark написав:
  Успіх написав:А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... ;)
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."

От такі думки вслух у комбата...

Цікаво, а коли Успіх безпосередньо виконує свої обов'язки?
Кількість постів наздоганяє вітальку, голова забита фліртом з Флер, депозитами, проблемами ринка нерухомості, інфляцією, як нагріти волонтерів, щоб його відпускали по 10 днів місяць, або просто сотку давали за відігрівання 5-ої точки на дивані, що невже щось заважає цілодобово строчити на форумі? Таке відчуття, що пише вільний безробітний на утриманні батьків чи дружини, а не людина з фронта..
Коли я звоню чи пишу друзям на передку, то ніхто не має бажання говорити щось, максимум тобі поставлять плюсік у вайбері чи напишуть живий, а коли у відпустках можемо випити пива, то всі справжні вояки одпазу попереджають: давай чим поменше про війну, бо тяжко згадувати що там коїться, а про буденне життя в них теж немає бажання говорити, бо всі думки про фронт.
Але Успіх дуже цікавий персонаж, людина оркестр, світовими проблемами забита голова, о це потужна людина, філософ, справжня ГЛИБА!!!

А мені якось ці всі аргументи пох :D
Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що:
- Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій!
- Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями
- А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!!
Де стоїть арта, а де стоїть піхота?
І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті?

ДумайТЕ!(якщо є чим!)
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Легко . Вот здесь точные расчеты
👍👍👍😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:26

  vitaliian написав:
Китай готує свою "мирну пропозицію" для України до річниці російського вторгнення
Ван І також зазначив, що Китай викладе свою позицію щодо врегулювання війни в Україні в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.


Напевно чергові шаблонні заклики "до діалогу та консультацій"...
Якби Китай дійсно хотів закінчення війни то ми б вже осінню 2022 відбудовували багатоповерхівки Маріуполя
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)


з вулиці де живуть батьки (150 будинків) за останні 2 тижні вже 5 чоловік побували на примусовій медкомісії. На даний час двоє лежать на стаціонарі, третій готується до операції, четвертий оформляє догляд за мамою, про пятого незнаю.
Ці 270тис такими темпами та методами не наберуть і до 2025 року
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38

Підтримай "Городні війська"

Хто реально замовляв: киньте посил на сайти, де можна замовити посівну картоплю. Хочу омолодити. Бажано, щоб отримати, через Нову пошту.
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