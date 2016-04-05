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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3573357435753576>
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:44

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Не усі зних пройдуть медкомісію. Одного бажання замало.

Слуг народа охранять от кіборгов К666
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:48

❗️Втрати Росії у війні проти України вбитими і пораненими становлять 200 тис. бійців, — Блінкен

Держсекретар США також звернув увагу на те, що понад мільйон жителів Росії залишили її територію, не бажаючи бути учасниками війни.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!" – наголосив Блінкен у зверненні до учасників конференції.


❗️рф накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів за 200 км від кордону з Україною, – представник ГУР Андрій Юсов.

Масований авіаудар по Києву «малоймовірний», але ці сили ворог може викорастати для підтримки наступу на сході.

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 лют, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:52

  vitaliian написав:
❗️Втрати Росії у війні проти України вбитими і пораненими становлять 200 тис. бійців, — Блінкен

Держсекретар США також звернув увагу на те, що понад мільйон жителів Росії залишили її територію, не бажаючи бути учасниками війни.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!" – наголосив Блінкен у зверненні до учасників конференції.

Ну и пусть зато прозрачней свет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:54

  ТИХИЙ написав:Хто реально замовляв: киньте посил на сайти, де можна замовити посівну картоплю. Хочу омолодити. Бажано, щоб отримати, через Нову пошту.

минулого року інститут картоплярства в Немішаєво був під окупацією, так що звиняйте
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:55

  Успіх написав:А мені якось ці всі аргументи пох :D
Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що:
- Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій!
- Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями
- А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!!
Де стоїть арта, а де стоїть піхота?
І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті?

ДумайТЕ!(якщо є чим!)

Сюр...
У командування претензій до Успіху немає, зате у форумчан є.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:56

  vitaliian написав:
❗️Втрати Росії у війні проти України вбитими і пораненими становлять 200 тис. бійців, — Блінкен

Держсекретар США також звернув увагу на те, що понад мільйон жителів Росії залишили її територію, не бажаючи бути учасниками війни.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!" – наголосив Блінкен у зверненні до учасників конференції.


❗️рф накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів за 200 км від кордону з Україною, – представник ГУР Андрій Юсов.

Масований авіаудар по Києву «малоймовірний», але ці сили ворог може викорастати для підтримки наступу на сході.


та вже знаєм, якщо кажуть, що малойвовірний, то це як "в маю на шашлики"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:02

  flyman написав:
  vitaliian написав:
❗️Втрати Росії у війні проти України вбитими і пораненими становлять 200 тис. бійців, — Блінкен

Держсекретар США також звернув увагу на те, що понад мільйон жителів Росії залишили її територію, не бажаючи бути учасниками війни.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!" – наголосив Блінкен у зверненні до учасників конференції.


❗️рф накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів за 200 км від кордону з Україною, – представник ГУР Андрій Юсов.

Масований авіаудар по Києву «малоймовірний», але ці сили ворог може викорастати для підтримки наступу на сході.


та вже знаєм, якщо кажуть, що малойвовірний, то це як "в маю на шашлики"


430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін
П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43
https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/

Дату гляньте.
"Матриця дала збій" (с)
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:11

  detroytred написав:
  Успіх написав:А мені якось ці всі аргументи пох :D
Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що:
- Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій!
- Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями
- А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!!
Де стоїть арта, а де стоїть піхота?
І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті?
ДумайТЕ!(якщо є чим!)
Сюр...
У командування претензій до Успіху немає, зате у форумчан є.

Мій двоюрідний дядько пройшов війну з 41го по 44й у важкій артилерії.
Жодного поранення, тільки слух майже втратив.
На те вони і Боги війни.
430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін
П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43
https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/
Дату гляньте.
Матриця дала збій...

Наше ГУР та особливо її очільник іноді таке несуть...
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 18 лют, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:15

  detroytred написав:430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін
П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43
https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/

Дату гляньте.
"Матриця дала збій" (с


https://www.kyivpost.com/uk/post/12251
лютий 16, 2023, 14:51

У вас странный Гугл новости за август показывает, а за февраль нет)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:26

  vitaliian написав:
  detroytred написав:430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін
П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43
https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/

Дату гляньте.
"Матриця дала збій" (с


https://www.kyivpost.com/uk/post/12251
лютий 16, 2023, 14:51

У вас странный Гугл новости за август показывает, а за февраль нет)

Не прикалуйтесь.
Я чудово знаю і про нещодавну заяву про накопичення ЛА.

Тут ось що із свіжого:
*Зі слів Воллеса, швидких поставок винищувачів не буде.

«Принаймні, не на цьому етапі війни. І я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни», – сказав Воллес.

З його слів, такий консенсус серед західних партнерів.

«Тим не менше, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно», – наголосив він.

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

«Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо, – зазначив Воллес. – Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення».
https://konkurent.ua/publication/112061 ... lya-viyni/

А через місяць Матриця скаже, що літаки будуть завтра.
detroytred
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