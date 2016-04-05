Додано: Суб 18 лют, 2023 21:26

vitaliian написав: detroytred написав: 430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін

П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43

https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/



Дату гляньте.

"Матриця дала збій" (с 430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путінП'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43... tue-putin/Дату гляньте."Матриця дала збій" (с



https://www.kyivpost.com/uk/post/12251

лютий 16, 2023, 14:51



У вас странный Гугл новости за август показывает, а за февраль нет) лютий 16, 2023, 14:51У вас странный Гугл новости за август показывает, а за февраль нет)

Не прикалуйтесь.Я чудово знаю і про нещодавну заяву про накопичення ЛА.Тут ось що із свіжого:*Зі слів Воллеса, швидких поставок винищувачів не буде.«Принаймні, не на цьому етапі війни. І я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни», – сказав Воллес.З його слів, такий консенсус серед західних партнерів.«Тим не менше, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно», – наголосив він.Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.«Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо, – зазначив Воллес. – Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення».А через місяць Матриця скаже, що літаки будуть завтра.