Успіх написав:А мені якось ці всі аргументи пох Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що: - Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій! - Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями - А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!! Де стоїть арта, а де стоїть піхота? І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті?
ДумайТЕ!(якщо є чим!)
Сюр... У командування претензій до Успіху немає, зате у форумчан є.
Успіх написав:А мені якось ці всі аргументи пох Бо я вже всім втомився пояснювати 100500раз, що: - Старлінк тепер всюди в тилу, а іноді і на вогневій! - Інтернет мобільний частенько і на вогневу пробиває місцями - А ГОЛОВНЕ - запитайте в знайомих, різницю між піхотою і артою!!! Де стоїть арта, а де стоїть піхота? І, взагалі, яка робота у зв'язкового в арті? ДумайТЕ!(якщо є чим!)
Сюр... У командування претензій до Успіху немає, зате у форумчан є.
Мій двоюрідний дядько пройшов війну з 41го по 44й у важкій артилерії. Жодного поранення, тільки слух майже втратив. На те вони і Боги війни.
430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною: який неприємний «сюрприз» готує путін П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:43 https://konkurent.ua/publication/102269 ... tue-putin/ Дату гляньте. Матриця дала збій...
Наше ГУР та особливо її очільник іноді таке несуть...
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 18 лют, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
У вас странный Гугл новости за август показывает, а за февраль нет)
Не прикалуйтесь. Я чудово знаю і про нещодавну заяву про накопичення ЛА.
Тут ось що із свіжого: *Зі слів Воллеса, швидких поставок винищувачів не буде.
«Принаймні, не на цьому етапі війни. І я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни», – сказав Воллес.
З його слів, такий консенсус серед західних партнерів.
«Тим не менше, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно», – наголосив він.
Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.
«Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо, – зазначив Воллес. – Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення». https://konkurent.ua/publication/112061 ... lya-viyni/
А через місяць Матриця скаже, що літаки будуть завтра.