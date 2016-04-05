Додано: Суб 18 лют, 2023 21:34

Це досить потужна ракета. При вазі у 1 300 кг (звичайний багатоцільовий винищувач бере одну або дві Storm Shadow під фюзеляж) вона має боєголовку вагою 450 кг, при цьому це двокомпонентна BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge), яка спочатку «прогризає» броню чи бетон, а потім «затовкує» туди додаткову боєголовку. Ефективна річ.



Storm Shadow має дальність 560 км (експортні варіанти – лише 250 км) і, як усі крилаті ракети, летить низенько та тихенько. Ракета має інерціальне та GPS-наведення, систему відстеження рельєфу. На фінальному етапі використовується теплова головка самонаведення та система відповідності рельєфу місцевості.

SCALP-EG / Storm Shadow мають підтверджені результати бойового використання під час Вторгнення коаліційних сил до Іраку (2003), Першої громадянської війни у Лівії (2011) (ними намагалися поцілити бункер Муаммара Каддафі) та операції проти ІДІЛ у Сирії (2015–2016).



А тепер найцікавіше. Повітряні платформи для SCALP-EG / Storm Shadow – це європейські багатоцільові винищувачі: Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado, Dassault Mirage 2000 та Dassault Rafale. Нагадаємо, українських пілотів мають навчати саме на Eurofighter Typhoon.

Щодо запасів. Королівські повітряні сили мають від 700 до 1 000 ракет Storm Shadow. У ВПС Франції ще близько 500 ракет, тобто є чим поділитися. Як завжди, високоточна зброя – дуже недешева річ, кожна така ракета коштує $1,71 млн у цінах 2022 р.



Що ж, поки США все ще вагаються щодо MGM-140 ATACMS, ракети SCALP-EG / Storm Shadow, навіть в експортному варіанті, можуть стати непоганою заміною для ураження далекого тилу російських загарбників. Але так, до них потрібні ще і літаки та навчені пілоти. Тож чекаємо гарних новин, Велика Британія, дуже чекаємо!