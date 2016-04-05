Це досить потужна ракета. При вазі у 1 300 кг (звичайний багатоцільовий винищувач бере одну або дві Storm Shadow під фюзеляж) вона має боєголовку вагою 450 кг, при цьому це двокомпонентна BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge), яка спочатку «прогризає» броню чи бетон, а потім «затовкує» туди додаткову боєголовку. Ефективна річ.
Storm Shadow має дальність 560 км (експортні варіанти – лише 250 км) і, як усі крилаті ракети, летить низенько та тихенько. Ракета має інерціальне та GPS-наведення, систему відстеження рельєфу. На фінальному етапі використовується теплова головка самонаведення та система відповідності рельєфу місцевості. SCALP-EG / Storm Shadow мають підтверджені результати бойового використання під час Вторгнення коаліційних сил до Іраку (2003), Першої громадянської війни у Лівії (2011) (ними намагалися поцілити бункер Муаммара Каддафі) та операції проти ІДІЛ у Сирії (2015–2016).
А тепер найцікавіше. Повітряні платформи для SCALP-EG / Storm Shadow – це європейські багатоцільові винищувачі: Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado, Dassault Mirage 2000 та Dassault Rafale. Нагадаємо, українських пілотів мають навчати саме на Eurofighter Typhoon. Щодо запасів. Королівські повітряні сили мають від 700 до 1 000 ракет Storm Shadow. У ВПС Франції ще близько 500 ракет, тобто є чим поділитися. Як завжди, високоточна зброя – дуже недешева річ, кожна така ракета коштує $1,71 млн у цінах 2022 р.
Що ж, поки США все ще вагаються щодо MGM-140 ATACMS, ракети SCALP-EG / Storm Shadow, навіть в експортному варіанті, можуть стати непоганою заміною для ураження далекого тилу російських загарбників. Але так, до них потрібні ще і літаки та навчені пілоти. Тож чекаємо гарних новин, Велика Британія, дуже чекаємо!
beee написав:Про свідомість, Hotab правильно пишет. Помню, итальянцы, между камерами гоняют не хуже наших. Тільки невідворотність покарання для всіх працює, а ніяка не свідомість
Ну за всіх не слід мабуть говорити. Я отримав посвідчення у 1986 та жодного разу не ганяв по населеному пункті 100 км/год чи вище і на червоний нема звички їздити як і сідати за кермо "під мухою". І серед знайомих більшість людей поводяться аналогічно. Чомусь в Україні загальноприйнятно вважати, що навкруги суцільні хулігани/алкоголіки/тунеядці а от я не такий(Дартаньян), та чи не занадто це? Весну та літо 2022 багато їздив по Києву та області, коли не було майже ніякого контролю з боку поліції, але не помітив збільшення аварійності чи хамської поведінки водіїв. На що це списати-вплив небесної канцелярії? Може пора перестати боятися та звинувачувати співгромадян? п.с. ІМХО набагато більше в наведенні порядку дасть не збільшення чисельності поліції чи посилення її повноважень а закон про право на самозахист та зброю.
Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Я також не розумію цей момент. Тут хтось чогось не договорює.
У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
«Який біль, розпач, безсилля... Видали повістку на вулиці, силою відправили БЕЗ підготовки, БЕЗ належного екіпірування, БЕЗ армії за плечима, БЕЗ взяття до уваги що мати залишається сама, бо старший брат Михайло Покітко вже служить в Збройних Силах і захищає Україну!!! 12.02 відправили, а 16.02 тебе вже немає
Навчання бійця (в учебній частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив.
beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
Хто там знає як було на справді. Сумніваюсь що без служби чи підготовки його би так просто відправили на передок. Яка з неука там буде користь ? Потрібно логічно мислити. Шкода що критично мислити не вчать в школах
beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
Хто там знає як було на справді. Сумніваюсь що без служби чи підготовки його би так просто відправили на передок. Яка з неука там буде користь ? Потрібно логічно мислити. Шкода що критично мислити не вчать в школах
Сергій Надал обещает разобраться. Редакция от власти есть. Именно для этого существует публикации во всём цивилизованном мире, кроме оркостанов, чтобы получить реакцию власти. А не для того, чтобы ИПСО мерещилось с каждого угла. Именно по его словам, этот прецедент "убережёт в будущем сотни жизней"
Олежан написав:половина наших на нуле говорят на русском
Не знаю звідки така інфо в тебе бо я дивлюсь відео і ті хто воюють за Україну навіть з Харківщини намагаються користуватись українською І тільки форумні клопи на кшталт тебе і далі пишуть мовою країни окупанта бо їм так комфортно. На все добре.
Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Если бы в штурмовые бригады действительно записалось за 10 дней 27 тыс одних только добровольцев, то никто из центров комплектации и за порог бы не выглядывал. Вся информация, касающаяся войны у нас под грифом, могут распространяться только "правильные" цифры и это нужно учитывать.