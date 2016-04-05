Олежан написав:половина наших на нуле говорят на русском
Не знаю звідки така інфо в тебе бо я дивлюсь відео і ті хто воюють за Україну навіть з Харківщини намагаються користуватись українською І тільки форумні клопи на кшталт тебе і далі пишуть мовою країни окупанта бо їм так комфортно. На все добре.
Вот только не начинайте из Канады командовать языком. Видео на марафоне практически всегда на украинском, даже когда явно видно, что человек по-украински говорит с большой натугой и в жизни так не разговаривает. Сейчас, правда, начало проскакивать и на русском, а раньше часто было явно видно, что на первый план поставили человека, который умеет говорить по-украински, а его товарищей, говорящих по-русски, отодвинули на задний план.
Интересно, почему Вы ещё не в Украине и не в ВСУ на фронте.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 лют, 2023 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Если бы в штурмовые бригады действительно записалось за 10 дней 27 тыс одних только добровольцев, то никто из центров комплектации и за порог бы не выглядывал. Вся информация, касающаяся войны у нас под грифом, могут распространяться только "правильные" цифры и это нужно учитывать.
Штурмові бригади, які отримали назву “Гвардія наступу”, підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі. Мета – зміцнення українського війська підготовленими добровольцями для майбутнього наступу. ..... До Гвардії наступу входить вісім штурмових бригад професіоналів – поліцейських і військовослужбовців, що вже пройшли через горнило війни і знають, як захищати Україну. До наших лав ми набираємо й добровольців. ..... Ці вісім бригад входять до складу Держприкордонслужби, Національної гвардії та Національної поліції України. І люди мають розуміти, що, вступаючи до бригади Національної гвардії, вони стають солдатами, а вступаючи до бригади Національної поліції – поліцейськими.
Почему Украину должны защищать полицейские, а не солдаты, Нацгвардия, а не ВСУ? Зачем такие сложности, почему не создавать эти бригады в составе ВСУ?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 лют, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки. Про це він заявив на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію. "Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він. Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути. "Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", наголосив він.
Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".
А він що, перемовини про роззброєння збирається з пуйлом вести? Чи с медвєдєвим або пригожиним? Як до цих толерастів не дійде, що там уся верхівка та народ - злочинці?! Чи вони собі підстилку готують на випадок поразки України?
andrijk777 написав:Чітких гарантій безпеки взагалі не існує. А членство в НАТО та ЄС нам ніхто не обіцяв, що за фантазії? Тим більше яким боком США до ЄС?
Я не "багато хто". Я особисто вважав що війна буде з ймовірністю 80%. І зробив деякі приготування ще перед війною - поміняв долари, купив пару мішків продуктів.
Коли вам чи мені ніхто не обіцяв, то це не означає, що подібного пункту в угоді не існує. Він цілком логічний за цих обставин. Чим тоді по ващому мали "стимулювати" Україну до такої пропозиції, якщо взагалі подібна планувалася? Яким боком США до ЄС? Вони можуть дуже конкретно "пояснити", економічними передусім методами, будь якій європейській країні необхідність сприяння Україні в цьому питанні. Чи ви сумніваєтеся? п.с. Ви можете вважати себе дуже передбачливим та "пару мішків продуктів" не можуть допомогти навіть вижити, при серьйозному форсмажорі, звичайній родині в середньостроковій перспективі. Для цього потрібно набагато більше усілякого різного. А доллари, теж не завжди виручать: наприклад в березні 2022 я не міг за доллари ні купити їжу ні телефон в магазинах на околицях Києва-банки та обмінки не працювали а "міняли" втекли на захід.
Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
В суспільстві є попит на захист держави. Проте нема довіри до держави, яка може (на думку багатьох) відправити без екіпіровки і підготовки. А тут гарна реклама, що все це буде. Точно буде. От тепер точно буде. Люди поки що вірять і йдуть. Але придатних там була б хоч би третина.
Зачем такие сложности, почему не создавать эти бригады в составе ВСУ?
Бригада в ЗСУ бригада має дещо інший штат техніки. Важкої. Думаю, що її недостатньо, тому легкі бригади формують.
Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.
Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.
Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.