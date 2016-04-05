Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

Про це він заявив на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".



Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", наголосив він.



Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".