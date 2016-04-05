drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
Я помітив, що це опитування було проведено до 2014 року і був дуже здивований реалізацією першої частини запитання у цьому році, незважаючи на результат опитування. А Ви звернули увагу на суть запитання і власника джерела, в якому було оприлюднено результат опитування?
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
Возможно, Вы правы. Но об этих бригадах “Гвардія наступу” говорят везде, а об аналогичных армейских ни разу не слышал.