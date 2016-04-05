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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3573357435753576
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 01:30

Hotab, antey1969
Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 01:33

  Starikan написав:
  Honestus написав:
  drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/pustsovetizm.html

Ви не помітили, що це стаття 2011 року?

Недавно попадались свежие цифры, точно не помню, врать не буду, но они не сильно отличались.
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Битва за Київ": документальний фільм "1+1" про війну в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 01:41

  Starikan написав:
  Honestus написав:
  drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/pustsovetizm.html

Ви не помітили, що це стаття 2011 року?

Я помітив, що це опитування було проведено до 2014 року і був дуже здивований реалізацією першої частини запитання у цьому році, незважаючи на результат опитування.
А Ви звернули увагу на суть запитання і власника джерела, в якому було оприлюднено результат опитування?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 01:55

  ЛАД написав:Hotab, antey1969
Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?

А кто сказал, что их не набирают?
Ну да, без большого пиара.
Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 02:05

МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.

https://www.reuters.com/world/europe/uk-will-help-other-countries-willing-send-aircraft-ukraine-sunak-says-2023-02-18/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 02:18

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Hotab, antey1969
Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?

А кто сказал, что их не набирают?
Ну да, без большого пиара.
Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.

Возможно, Вы правы.
Но об этих бригадах “Гвардія наступу” говорят везде, а об аналогичных армейских ни разу не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 04:35

  ЛАД написав:
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.

https://www.reuters.com/world/europe/uk-will-help-other-countries-willing-send-aircraft-ukraine-sunak-says-2023-02-18/

"Поддержать" - это в смысле "не возражать"?
Только что его же военный министр заявил, что их самолеты - только после победы Украины и с этим согласны все европейские коллеги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 04:44

  Ukrainian написав:Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.
Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.

Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.

Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.

Це все "екси", які ніякої відповідальності за свої слова не несуть.

Для ДІЮЧИХ американських генералів головне - щоб пуйло не почав застосовувати ЯЗ в Україні, тому що тоді вони зовсім не будуть знати, що робити. Як і їх Верховний. З одного боку - таке приниження терпіти не можна, а з іншого - знову американці скажуть, що демократи завжди доводили країну до великої війни.
Starikan
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