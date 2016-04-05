drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
Я помітив, що це опитування було проведено до 2014 року і був дуже здивований реалізацією першої частини запитання у цьому році, незважаючи на результат опитування. А Ви звернули увагу на суть запитання і власника джерела, в якому було оприлюднено результат опитування?
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
Возможно, Вы правы. Но об этих бригадах “Гвардія наступу” говорят везде, а об аналогичных армейских ни разу не слышал.
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.
Ukrainian написав:Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.
Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.
Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.
Це все "екси", які ніякої відповідальності за свої слова не несуть.
Для ДІЮЧИХ американських генералів головне - щоб пуйло не почав застосовувати ЯЗ в Україні, тому що тоді вони зовсім не будуть знати, що робити. Як і їх Верховний. З одного боку - таке приниження терпіти не можна, а з іншого - знову американці скажуть, що демократи завжди доводили країну до великої війни.