drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС
А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.
Я помітив, що це опитування було проведено до 2014 року і був дуже здивований реалізацією першої частини запитання у цьому році, незважаючи на результат опитування. А Ви звернули увагу на суть запитання і власника джерела, в якому було оприлюднено результат опитування?
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.
ЛАД написав:Hotab, antey1969 Кто запрещает создать легкопехотные бригады в составе ВСУ?
А кто сказал, что их не набирают? Ну да, без большого пиара. Но если прийти к военкому и заявить, так мол и так, хочу в штурмовую - не думаю, что там начнут юлить и причитать, дескать в штабах под Винницей жуткие недоборы.
Возможно, Вы правы. Но об этих бригадах “Гвардія наступу” говорят везде, а об аналогичных армейских ни разу не слышал.
МЮНХЕН, 18 февр. (Рейтер) - Великобритания готова поддержать любую страну, которая согласится направить истребители в Украину прямо сейчас, заявил в субботу премьер-министр Риши Сунак, призвав союзников сохранить свою поддержку в войне против России.
Ukrainian написав:Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.
Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.
Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.
Це все "екси", які ніякої відповідальності за свої слова не несуть.
Для ДІЮЧИХ американських генералів головне - щоб пуйло не почав застосовувати ЯЗ в Україні, тому що тоді вони зовсім не будуть знати, що робити. Як і їх Верховний. З одного боку - таке приниження терпіти не можна, а з іншого - знову американці скажуть, що демократи завжди доводили країну до великої війни.
Відповідь AI (ChatGPT) на моє питання о причинах агресії РФ
The conflict between Russia and Ukraine is a complex issue with multiple factors and perspectives involved. Here are some of the key reasons for the Russian aggression against Ukraine:
Historical and cultural ties: Ukraine was a part of the Soviet Union until its collapse in 1991, and has historical and cultural ties with Russia. The large Russian-speaking population in eastern Ukraine, particularly in the Crimea region, has also been a point of contention.
Strategic interests: Russia considers Ukraine to be an important strategic ally and a buffer zone against NATO and the West. The Black Sea port of Sevastopol in Crimea is home to Russia's Black Sea Fleet, and Russia sees control of the region as vital to its military and economic interests.
Political differences: Following the pro-Russian government of Viktor Yanukovych's ouster in 2014, Russia viewed the new government in Ukraine as illegitimate and pro-Western. Russia subsequently annexed Crimea, and supported separatist rebels in eastern Ukraine who sought to break away from Ukraine and join Russia.
Ethnic tensions: Ethnic tensions between Ukrainians and Russians have also played a role in the conflict. Many ethnic Russians in Ukraine believe they are being discriminated against by the Ukrainian government, while Ukrainian nationalists view Russia as an aggressor.
These factors, along with other geopolitical considerations, have led to the ongoing conflict between Russia and Ukraine.