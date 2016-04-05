Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки. Про це він заявив на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію. "Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він. Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути. "Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", наголосив він.
Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".
А він що, перемовини про роззброєння збирається з пуйлом вести? Чи с медвєдєвим або пригожиним? Як до цих толерастів не дійде, що там уся верхівка та народ - злочинці?! Чи вони собі підстилку готують на випадок поразки України?
Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром россии, заявил Эммануэль Макрон.
"Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома россии, атаковать ее на собственной территории, - сказал Макрон в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, излагая свой подход к вторжению в Украине. - Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции".
По его словам, "необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров". При этом, как считает французский лидер, "ни одной из сторон не удастся добиться полной победы".
Глава Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі під час закритого засідання з американськими законодавцями у п'ятницю переконував Вашингтон передати Україні найпередовішу зброю, яка допоможе ЗСУ виграти війну.
Як пише Politico з посиланням на п'ятьох людей, присутніх на зустрічі, Каволі закликав передати Україні винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності. Це, на його думку, може допомогти Києву панувати в небі і підтримати свої власні наступи на російських окупантів.
На питання, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії, він однозначно відповів: "Так". Ці винищувачі необхідні Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ ворога.
прочитал в одном из коментов о "новых фильмах в рф":
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