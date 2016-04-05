В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда плюс» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции в Украине их выпуск увеличивается. Также Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.