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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3575357635773578
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:21

  prodigy написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=Ya0VagHEIYQ&t=1488s
Де наші дрони?
Для москалів санкції створює весь світ і вони їх якось обходять.
Україна створює санкції сама для себе і волонтери їх якось обходять.
Завіса.

подивиться відео Золкина -іноді за день втрачають по 3 дрона (на роту)
їм потрібно десятки тисяч

Так, дрони - розхідний матеріал і за рік гарячої фази війни їх масовими поставками/виробництвом повинна би вже займатись держава. Але ні, основний груз і далі на волонтерах.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда плюс» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции в Украине их выпуск увеличивается. Также Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:50

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"

"Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи".

Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.


Так, знаю таких що від вручення повістки до прийняття присяги проходило 3-5 днів. Один малий в середу отримавши повістку в неділю вже був в в/ч під Сумами (під крилом раніше мобілізованого батька)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:43

  Schmit написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"

"Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи".

Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.

От не знаю, як краще висловити свою думку. І тим паче не маю своєї відповіді, як можна це справедливо вирішити.
Тому залишається лише констатувати факт. Тобто те, що є. А добре це чи ні, то вже нехай буде іншим питанням.

Як раніше зауважив Хотаб на прикладі -- вчи мову, техніку тощо і будеш оператором в теплому приміщенні, а не в мокрому холодному окопі.

Так і тут...
Да і скрізь...
І не завжди за об'єктивними критеріями.

Стосовно справедливості.
То це теж корінням в мій одвічний спір з Будівельником.
Я - ну не може бути різниця у доходах (статках) вище приблизно трьох разів. І це не уравніловка. А тому, що в добі 24 години; а світовий чемпіон стометрівку - за 9+сек, коли середньостатистичний - нехай 16 сек. Тобто різниця навіть менше 2-ох разів.
Час і інтенсивність праці.
Обмежена часом в добі, різницею у фізичній формі. Розумові різниці трохи складніші, але теж нехай 3 рази.


Тому отаке кіно: хтось на контракт, підготовку місяцями, оснащення, оточення.
А хтось - в "кочегари"...

На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.
Комусь медалі, герої, а хтось ...
detroytred
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