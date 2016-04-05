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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3576357735783579>
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда плюс» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции в Украине их выпуск увеличивается. Также Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:50

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"

"Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи".

Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.


Так, знаю таких що від вручення повістки до прийняття присяги проходило 3-5 днів. Один малий в середу отримавши повістку в неділю вже був в в/ч під Сумами (під крилом раніше мобілізованого батька)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 12:43

  Schmit написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:
Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки. https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/
На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу"

"Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи".

Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...
Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.

От не знаю, як краще висловити свою думку. І тим паче не маю своєї відповіді, як можна це справедливо вирішити.
Тому залишається лише констатувати факт. Тобто те, що є. А добре це чи ні, то вже нехай буде іншим питанням.

Як раніше зауважив Хотаб на прикладі -- вчи мову, техніку тощо і будеш оператором в теплому приміщенні, а не в мокрому холодному окопі.

Так і тут...
Да і скрізь...
І не завжди за об'єктивними критеріями.

Стосовно справедливості.
То це теж корінням в мій одвічний спір з Будівельником.
Я - ну не може бути різниця у доходах (статках) вище приблизно трьох разів. І це не уравніловка. А тому, що в добі 24 години; а світовий чемпіон стометрівку - за 9+сек, коли середньостатистичний - нехай 16 сек. Тобто різниця навіть менше 2-ох разів.
Час і інтенсивність праці.
Обмежена часом в добі, різницею у фізичній формі. Розумові різниці трохи складніші, але теж нехай 3 рази.


Тому отаке кіно: хтось на контракт, підготовку місяцями, оснащення, оточення.
А хтось - в "кочегари"...

На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.
Комусь медалі, герої, а хтось ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.
Комусь медалі, герої, а хтось ...

Вам хтось дав завдання сіяти розбрат та ненависть серед підрозділів ЗСУ? :twisted: Чи Ви добровільно це робите не за рублі? :twisted: Може думати потрібно що пишете? :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 13:09

  Honestus написав:
  drevlyanin написав:1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС


А віддати Росії Крим і Схід країни, щоб на тій частині, яка залишиться, побудувати вільну європейську Україну, готові всього 2% опитаних.

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/pustsovetizm.html


Великі сумніви в достовірності зазначеного опитування але справа навіть не в тому. Яка частина з тих 98% готові особисто приймати участь у звільненні лугандону а потім ще й відбудовувати той місячний ланшафт, та залишитися там жити для закріплення україньської влади? Чи то має робити хтось інший, цікаво хто саме?
Крим набагато важливший для України і там, на мою думку, буде на порядок більше лояльного до України населення.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 13:15

  drevlyanin написав:
  andrijk777 написав:Чітких гарантій безпеки взагалі не існує.
А членство в НАТО та ЄС нам ніхто не обіцяв, що за фантазії? Тим більше яким боком США до ЄС?

Я не "багато хто". Я особисто вважав що війна буде з ймовірністю 80%. І зробив деякі приготування ще перед війною - поміняв долари, купив пару мішків продуктів.


Коли вам чи мені ніхто не обіцяв, то це не означає, що подібного пункту в угоді не існує.
Він цілком логічний за цих обставин.
Чим тоді по ващому мали "стимулювати" Україну до такої пропозиції, якщо взагалі подібна планувалася?
Яким боком США до ЄС? Вони можуть дуже конкретно "пояснити", економічними передусім методами, будь якій європейській країні необхідність сприяння Україні в цьому питанні. Чи ви сумніваєтеся?
п.с. Ви можете вважати себе дуже передбачливим та "пару мішків продуктів" не можуть допомогти навіть вижити, при серьйозному форсмажорі, звичайній родині в середньостроковій перспективі. Для цього потрібно набагато більше усілякого різного. А доллари, теж не завжди виручать: наприклад в березні 2022 я не міг за доллари ні купити їжу ні телефон в магазинах на околицях Києва-банки та обмінки не працювали а "міняли" втекли на захід.

Чим "стимулювати"? :D :D :D Відсутністю фінансування і припиненням(мінімізацією) надання зброї. Невже так важко догадатись до такої відповіді?
п.с. Я був на 100% впевнений що війна до моєї території не дійде, тому "рити бліндажі" на став. Я не почув що ви зробити до війни? Напевно нічого. Роблю висновок що я слухаю/читаю більш розумніших людей ніж ви.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 13:15

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.
Комусь медалі, герої, а хтось ...

Вам хтось дав завдання сіяти розбрат та ненависть серед підрозділів ЗСУ? :twisted: Чи Ви добровільно це робите не за рублі? :twisted: Може думати потрібно що пишете? :twisted:

Да при чому тут розбрат, а тим паче ненависть?
Навіть претензій ні в кого нема.
Бо це необхідність. Тобто інакше неможливо.
Це констатація. І не більше.

Підрозділи ЗСУ й без форуму самі розберуться. З відношеннями.
Не вигадуйте дурниць.
Навіть якщо схотілося.
Я ж не вигадую, що Ви за рублі оцю дурню написали.
Тобто навіщо Ви саме звичайне банальне житєйське невдоволення підмінили (спеціально викривили) на ненависть та розбрат?!
Вам хтось таке завдання дав?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 лют, 2023 13:38, всього редагувалось 3 разів.
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