Додано: Нед 19 лют, 2023 12:43

Schmit написав: Ой+ написав: detroytred написав: Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки. Було по Тернопілю в єдиних новинах -- 400 записалось. З них третина -- жінки.

Напевно всюди подібне співвідношення:

https://suspilne.media/385649-tretina-k ... oli-zinki/

На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу" Третя частина кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі – жінки.На Тернопільщині подали майже 500 заявок у "Гвардію наступу" Напевно всюди подібне співвідношення:

"Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи".

Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...

Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно. Ого, які вимоги - знання законодавства, логічні здібності, фізична підготовка...Дивно, що в мобілізованих це все не вимагається, хоча ні, не дивно.

От не знаю, як краще висловити свою думку. І тим паче не маю своєї відповіді, як можна це справедливо вирішити.Тому залишається лише констатувати факт. Тобто те, що є. А добре це чи ні, то вже нехай буде іншим питанням.Як раніше зауважив Хотаб на прикладі -- вчи мову, техніку тощо і будеш оператором в теплому приміщенні, а не в мокрому холодному окопі.Так і тут...Да і скрізь...І не завжди за об'єктивними критеріями.Стосовно справедливості.То це теж корінням в мій одвічний спір з Будівельником.Я - ну не може бути різниця у доходах (статках) вище приблизно трьох разів. І це не уравніловка. А тому, що в добі 24 години; а світовий чемпіон стометрівку - за 9+сек, коли середньостатистичний - нехай 16 сек. Тобто різниця навіть менше 2-ох разів.Час і інтенсивність праці.Обмежена часом в добі, різницею у фізичній формі. Розумові різниці трохи складніші, але теж нехай 3 рази.Тому отаке кіно: хтось на контракт, підготовку місяцями, оснащення, оточення.А хтось - в "кочегари"...На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.Комусь медалі, герої, а хтось ...