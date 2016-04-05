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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лют, 2023 13:21
Ukrainian написав: Олежан написав:
половина наших на нуле говорят на русском
Не знаю звідки така інфо в тебе бо я дивлюсь відео і ті хто воюють за Україну навіть з Харківщини намагаються користуватись українською
І тільки форумні клопи на кшталт тебе і далі пишуть мовою країни окупанта бо їм так комфортно.
На все добре.
на відео розмовляють. можливо навіть в побуті.
але коли треба дуже швидко або ти надто зосередився на чомусь - російська вискакує автоматично - це з власного досвіду. це рефлекси. над цим надо працювати, але підуть роки, щоб це стало автоматично.
якось так
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Shaman
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Додано: Нед 19 лют, 2023 13:24
Hotab написав:
Бригада в ЗСУ бригада має дещо інший штат техніки. Важкої. Думаю, що її недостатньо, тому легкі бригади формують.
Але ж можна і в складі ЗСУ організувати "полегшені" і водночас елітні бригади, аналоги вже були-це всілякі "егерські" або "гірські" частини. І гори і ліси у нас в наявності.
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drevlyanin
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Додано: Нед 19 лют, 2023 13:35
Спасибо ответившим, но я, видимо, неточно поставил вопрос.
Я не сомневаюсь, что мобилизация в армию идёт постоянно. И вполне вероятно, что не все идут в существующие части, а и создаются новые, что и подтвердили Hotab и prodigy.
Вопрос в другом.
Зачем создавать новые бригады с громким названием "Гвардія наступу" підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі?
Да ещё и со "знанням законодавства"?
Для наступления на фронте это жизненно необходимо?
Они будут зачитывать рашистам их права? Перед тем, как убить. На кого они будут наступать? Ещё могу понять бригады ДПС, но Нацгвардии и полиции не понимаю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 19 лют, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 13:46
Starikan написав:
Відповідь AI (ChatGPT) на моє питання о причинах агресії РФ
The conflict between Russia and Ukraine is a complex issue with multiple factors and perspectives involved. Here are some of the key reasons for the Russian aggression against Ukraine:
Historical and cultural ties: Ukraine was a part of the Soviet Union until its collapse in 1991, and has historical and cultural ties with Russia. The large Russian-speaking population in eastern Ukraine, particularly in the Crimea region, has also been a point of contention.
Strategic interests: Russia considers Ukraine to be an important strategic ally and a buffer zone against NATO and the West. The Black Sea port of Sevastopol in Crimea is home to Russia's Black Sea Fleet, and Russia sees control of the region as vital to its military and economic interests.
Political differences: Following the pro-Russian government of Viktor Yanukovych's ouster in 2014, Russia viewed the new government in Ukraine as illegitimate and pro-Western. Russia subsequently annexed Crimea, and supported separatist rebels in eastern Ukraine who sought to break away from Ukraine and join Russia.
Ethnic tensions: Ethnic tensions between Ukrainians and Russians have also played a role in the conflict. Many ethnic Russians in Ukraine believe they are being discriminated against by the Ukrainian government, while Ukrainian nationalists view Russia as an aggressor.
These factors, along with other geopolitical considerations, have led to the ongoing conflict between Russia and Ukraine.
Взагалі: "не всё так однозначно".
Політика це не те, що варто питати в ЧатЖПТ, процент дурні буде зависокий
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Faceless
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Додано: Нед 19 лют, 2023 13:54
ЛАД
Зі звільненням територій треба буде мати там нацгвардійців, поліцейських, прикордонників.
Тобто, як вказала Верещук треба готуватися вже зараз.
З заявленого -- набор за контрактами.
А з коментарів керівництва про новонабраних -- багато хто з них потім залишиться і стане поліцейським (прикордонником, нацгвардійцем).
Слово "штурмові" -- мабуть скоріше для реклами.
Штурмовикам не потрібні оті знання законів та інші здібності. Для роботи поліцейськими, прикордонниками, нацгвардійцями.
Тому і відбір.
Тому і жінок такий відсоток без проблем.
Ключове там - добровольці.
Бо примусові поліцейські, прикордонники, нацгвардійці для роботи з населенням -- це якось..
По закінченні війни туди буде не пробитись. А зараз вікно.
Бо коли звільнять багато мобілізованих, то ...
А от чому було б оцим вільненим (хто схоче) не запропонувати оті місця - ?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 лют, 2023 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Нед 19 лют, 2023 14:09
detroytred написав: Василь-Рівне написав: detroytred написав:
На фронті: під'їхала спецура упакована з тепла...відпрацювала завдання...поїхала, а хлопців з окопів цієї ділянки почали крити з усіх стволів.Комусь медалі, герої, а хтось ..
.
Вам хтось дав завдання сіяти розбрат та ненависть серед підрозділів ЗСУ?
Чи Ви добровільно це робите не за рублі?
Може думати потрібно що пишете?
Да при чому тут розбрат, а тим паче ненависть?
Навіть претензій ні в кого нема.
Бо це необхідність. Тобто інакше неможливо.
Це констатація. І не більше.
Підрозділи ЗСУ й без форуму самі розберуться. З відношеннями.
Не вигадуйте дурниць.
Навіть якщо схотілося.
Я ж не вигадую, що Ви за рублі оцю дурню написали.
Тобто навіщо Ви саме звичайне банальне житєйське невдоволення підмінили (спеціально викривили) на ненависть та розбрат?!
Вам хтось таке завдання дав?
меня ваше резюме
несколько покоробило
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Додано: Нед 19 лют, 2023 14:19
Прохожий написав:
меня ваше резюме
несколько покоробило
Да без проблем.
Щоб нікого не коробити, а тим паче не сіяти розбрат та ненависть, самозаблокуюсь на деякий час.
Гарних обговорень.
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detroytred
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