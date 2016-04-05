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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3577357835793580
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:56

  antey1969 написав:Верещук же подразумевала в первую очередь армию чиновников-управленцев. К силовому блоку эту болтунью никто и на пушечный выстрел не подпустит.

Дайте мені спокійно попаритися)))

Невже Ви вважайте, що я настільки дурний - не знаю (да навіть, якщо б не знав, то не розумію), що Верещук казала про вчителів тощо?
Посилання на Верещук звичайно було в контексті, що раз влада зазначила треба готуватися до забезпечення звільнених територій вчителями, адміністраторами, то й силовиками треба.

Ну а стосовно дійсно вони будуть штурмовиками чи ні, побачимо.
Моє імхо -- може максимум якийсь один окремий підрозділ бригади і буде за цим призначенням.

По назві:
Десантники якось теж щось не дуже по десантуванню відпрацьовують.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:16

  beee написав:

У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні

«Який біль, розпач, безсилля... Видали повістку на вулиці, силою відправили БЕЗ підготовки, БЕЗ належного екіпірування, БЕЗ армії за плечима, БЕЗ взяття до уваги що мати залишається сама, бо старший брат Михайло Покітко вже служить в Збройних Силах і захищає Україну!!! 12.02 відправили, а 16.02 тебе вже немає

Навчання бійця (в учебній частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив.  
 

https://provse.te.ua/2023/02/u-ternopol ... -za-4-dni/

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7895 ... lya-video#

подскажите зачем вы выступаете в роли вентилятора разбрасывая неприятную субстаннцию???

"Військовий загинув на фронті протягом місяця після призову. ТЦК проводить перевірку"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/19/7390014/
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:19

  andrijk777 написав:Чим "стимулювати"? :D :D :D Відсутністю фінансування і припиненням(мінімізацією) надання зброї. Невже так важко догадатись до такої відповіді?
п.с. Я був на 100% впевнений що війна до моєї території не дійде, тому "рити бліндажі" на став. Я не почув що ви зробити до війни? Напевно нічого. Роблю висновок що я слухаю/читаю більш розумніших людей ніж ви.


А чому ви вважаєте, що ваш варіант "стимулювання" виключає мій? Вони цілком можуть доповнювати один одного-такі собі батіг і смаколик. Може просто ви налаштовані більше на негатив.
п.с. Мірятися досягненнями це не моє, так що звиняйте. Про свою підготовку до "негараздів" та поради іншим з цього приводу писав раніше в гілках про нерухомість.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:23

  beee написав:https://t.me/ButusovPlus/2203

Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось

На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.

На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.

Зараз тактика в ЗСРФ вступати в ближні зіткнення.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:01

  andrijk777 написав:Спитайте його про Наполеона. Приблизно те саме почуєте. :D Хоч війни Наполеона це була чиста агресія і нічого більше.

... Олександр І підписав таємний договір із Королівством Пруссія про спільний напад на Герцогство Варшавське. У відповідь на це Наполеон ввів до польських земель свої війська...
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення

Will see
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:06

Умом расию не понять

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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:11

V2
епічне відео (вчора теж дивився відео про Суми, але інше),
це для історії (для школярів, для унуків)-щоб сотні років шанували своїх героїв

на жаль влада мало зробила для втримання територій Східних і Південних областей, але на щастя кожна область мала своїх патріотів які втримали фронт, частково зупинили просування на Київ

пам'ятаю, на при кінці лютого (початок березня)
нам казали що Суми тримаються завдяки Ахтирці
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:21

  beee написав:https://t.me/ButusovPlus/2203

Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось

На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.

На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.


кажуть що є ще відео від цього героя, де він беху підбив-твердий горіх,
справжній герой
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:24

команда телебачення Торонто знайшла тих , хто кліпає Калібри

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