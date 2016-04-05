antey1969 написав:Верещук же подразумевала в первую очередь армию чиновников-управленцев. К силовому блоку эту болтунью никто и на пушечный выстрел не подпустит.
Дайте мені спокійно попаритися)))
Невже Ви вважайте, що я настільки дурний - не знаю (да навіть, якщо б не знав, то не розумію), що Верещук казала про вчителів тощо? Посилання на Верещук звичайно було в контексті, що раз влада зазначила треба готуватися до забезпечення звільнених територій вчителями, адміністраторами, то й силовиками треба.
Ну а стосовно дійсно вони будуть штурмовиками чи ні, побачимо. Моє імхо -- може максимум якийсь один окремий підрозділ бригади і буде за цим призначенням.
По назві: Десантники якось теж щось не дуже по десантуванню відпрацьовують.
У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
«Який біль, розпач, безсилля... Видали повістку на вулиці, силою відправили БЕЗ підготовки, БЕЗ належного екіпірування, БЕЗ армії за плечима, БЕЗ взяття до уваги що мати залишається сама, бо старший брат Михайло Покітко вже служить в Збройних Силах і захищає Україну!!! 12.02 відправили, а 16.02 тебе вже немає
Навчання бійця (в учебній частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив.
andrijk777 написав:Чим "стимулювати"? Відсутністю фінансування і припиненням(мінімізацією) надання зброї. Невже так важко догадатись до такої відповіді? п.с. Я був на 100% впевнений що війна до моєї території не дійде, тому "рити бліндажі" на став. Я не почув що ви зробити до війни? Напевно нічого. Роблю висновок що я слухаю/читаю більш розумніших людей ніж ви.
А чому ви вважаєте, що ваш варіант "стимулювання" виключає мій? Вони цілком можуть доповнювати один одного-такі собі батіг і смаколик. Може просто ви налаштовані більше на негатив. п.с. Мірятися досягненнями це не моє, так що звиняйте. Про свою підготовку до "негараздів" та поради іншим з цього приводу писав раніше в гілках про нерухомість.
Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось
На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.
На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.
Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось
На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.
На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.
кажуть що є ще відео від цього героя, де він беху підбив-твердий горіх, справжній герой