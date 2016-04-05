Додано: Нед 19 лют, 2023 17:32

Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить

Скоро год, как началось полномасштабное вторжение РФ в УкраинуЧто было - известно, что нас ждёт - неизвестноИтак, 21.02 Путин готовит обращение, а на 22.02 в РФ запланирован какой-то концерт. Это больше напоминаетНу то таке.Впрочем, что там будет сказано - это не важноБудет ли уже привычное про демилитаризацию или про денацификацию, или может объявит военное положение - не важно.Ситуация уже понятная. РФ ничего не может сделать прорывного в этой войне.Блицкриг провалился, кадыровцы не испугали ВСУ, ракетные обстрелы не дали ровным счётом ничего, партии мобиков утилизируютсяДа, ВСУ тоже очень тяжело. Но ВСУ успешно справляютсяДопускаю, что 23-24-25 РФ устроит массированный ракетный обстрел. Возможно, даже попытаются использовать тактические бомберы, типа СУ-34.Чтобы залететь на территорию Украины и куда-нить скинуть ФАБ, а не скинут, так перегрузка ПВО - тоже выполненная задачаЕсли взглянуть шире, то коллективный Запад Украину не оставит без военной помощи.РФ уже не может рассчитывать на "усталость" Запада от УкраиныВоенная и другая помощь Украине будет постоянно.Ведь прошёл год и чётко видно, что это не просто война Украины с РФ, а война мировозрений, ценностейЕсли Запад допустит капитуляцию Украины, тогда не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно.А им угодно вогнать мир в средневековьеПозиция Китая.Вот тут "Восток - дело тонкое". Вроде как, хотят Тайвань себе вернуть, а вроде как, продолжить торговать с ЗападомНо тут у них выбор, либо начинать войну и видеть как твою экономику множат на ноль (а это видно на примере РФ), либо не воевать и активно сотрудничать с ЗападомДумаю, в Китае ещё не решилиНо покупать нефть и газ у РФ за недорого, Китай будетМой прогноз по войне.В этом году война продолжится (с) ваш К.О.Думаю, что в начале лета произойдёт перелом в войнеЯдеркаВот тут думаю, что Путин не решится применить ядеркуТому две причины.Первая, ещё летом Путина передали послание, мол, только попробуешь - мы тебя уничтожимВторая, а вот ХЗ в каком состоянии это самое ядерное оружие, боеголовки, носители. Есть вероятность, что не взлетитPS. Всё сказаное, мое ИМХО. Можете критиковать, может игнорировать