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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3578357935803581
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скоро год, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину
Что было - известно, что нас ждёт - неизвестно

1) Итак, 21.02 Путин готовит обращение, а на 22.02 в РФ запланирован какой-то концерт. Это больше напоминает
Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить

Ну то таке.
Впрочем, что там будет сказано - это не важно

Будет ли уже привычное про демилитаризацию или про денацификацию, или может объявит военное положение - не важно.

Ситуация уже понятная. РФ ничего не может сделать прорывного в этой войне.
Блицкриг провалился, кадыровцы не испугали ВСУ, ракетные обстрелы не дали ровным счётом ничего, партии мобиков утилизируются
Да, ВСУ тоже очень тяжело. Но ВСУ успешно справляются

2) Допускаю, что 23-24-25 РФ устроит массированный ракетный обстрел. Возможно, даже попытаются использовать тактические бомберы, типа СУ-34.
Чтобы залететь на территорию Украины и куда-нить скинуть ФАБ, а не скинут, так перегрузка ПВО - тоже выполненная задача

3) Если взглянуть шире, то коллективный Запад Украину не оставит без военной помощи.
РФ уже не может рассчитывать на "усталость" Запада от Украины
Военная и другая помощь Украине будет постоянно.
Ведь прошёл год и чётко видно, что это не просто война Украины с РФ, а война мировозрений, ценностей
Если Запад допустит капитуляцию Украины, тогда не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно.
А им угодно вогнать мир в средневековье

4) Позиция Китая.
Вот тут "Восток - дело тонкое". Вроде как, хотят Тайвань себе вернуть, а вроде как, продолжить торговать с Западом
Но тут у них выбор, либо начинать войну и видеть как твою экономику множат на ноль (а это видно на примере РФ), либо не воевать и активно сотрудничать с Западом

Думаю, в Китае ещё не решили
Но покупать нефть и газ у РФ за недорого, Китай будет

5) Мой прогноз по войне.
В этом году война продолжится (с) ваш К.О.
Думаю, что в начале лета произойдёт перелом в войне

6) Ядерка
Вот тут думаю, что Путин не решится применить ядерку
Тому две причины.
Первая, ещё летом Путина передали послание, мол, только попробуешь - мы тебя уничтожим
Вторая, а вот ХЗ в каком состоянии это самое ядерное оружие, боеголовки, носители. Есть вероятность, что не взлетит

PS. Всё сказаное, мое ИМХО. Можете критиковать, может игнорировать :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:План Китаю

Буде рашикам снаряди поставляти ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:47

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:План Китаю

Буде рашикам снаряди поставляти ?

"Это вряд ли"

Китай тоже не хочет быть в стороне войны Украины с РФ
Другие страны уже имеют свои политические дивиденды

Тот же Эрдоган тоже примерял костюм "миротворца"
Вот и Китай хочет шота со своих "инициатив" поиметь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:08

«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Украинцы не хотят в РФ, они помогают ВСУ" На РосТВ рассказали о настроениях в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:13

  Ukrainian написав:«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.

Перевожу с дипломатичного на нормальный язык

"Поставите снаряды РФ - вам трында". Экономическая
pesikot
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