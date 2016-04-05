RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 35793580358135823583>
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:47

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:План Китаю

Буде рашикам снаряди поставляти ?

"Это вряд ли"

Китай тоже не хочет быть в стороне войны Украины с РФ
Другие страны уже имеют свои политические дивиденды

Тот же Эрдоган тоже примерял костюм "миротворца"
Вот и Китай хочет шота со своих "инициатив" поиметь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:08

«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Украинцы не хотят в РФ, они помогают ВСУ" На РосТВ рассказали о настроениях в Украине

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:13

  Ukrainian написав:«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.

Перевожу с дипломатичного на нормальный язык

"Поставите снаряды РФ - вам трында". Экономическая
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  beee написав:

У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні

«Який біль, розпач, безсилля... Видали повістку на вулиці, силою відправили БЕЗ підготовки, БЕЗ належного екіпірування, БЕЗ армії за плечима, БЕЗ взяття до уваги що мати залишається сама, бо старший брат Михайло Покітко вже служить в Збройних Силах і захищає Україну!!! 12.02 відправили, а 16.02 тебе вже немає

Навчання бійця (в учебній частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив.  
 

https://provse.te.ua/2023/02/u-ternopol ... -za-4-dni/

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7895 ... lya-video#

подскажите зачем вы выступаете в роли вентилятора разбрасывая неприятную субстаннцию???

"Військовий загинув на фронті протягом місяця після призову. ТЦК проводить перевірку"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/19/7390014/
Что не так? На автобусной станции.

С Бутусов связались для огласки.
Что нужно?

https://www.facebook.com/10000090917268 ... WX7Y86crl/
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Что не так? На автобусной станции.

С Бутусов связались для огласки.
Что нужно?


при тотальному ігнорі даної проблеми з боку влади і ЗМІ, взагалі виглядає фантастикою що ця новина пішла далі форумів чи телеграм каналів.
Побачимо чи будуть якісь висновки
Letusrock
 
Повідомлень: 319
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:13

  pesikot написав:
  beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні

А ты делаешь ремонты также, как здесь пишешь ?

Тогда ты хреновый прораб
Пропагандон ты тоже хреновый

16 січня Богдану Покітко, підприємцю у Тернополі, виповнилось 33 роки. В цей день на автобусній зупинці у Тернополі йому вручили повістку, він негайно пройшов
медогляд, та 18 січня став солдатом ЗСУ.

16 лютого Богдан Покітко загинув у бою.

Ты стрындел про 4 дня

давайте на дрібницях не губити головного. пишуть - прибув 12.02, загинув 16.02 - звідси 4 дні. головна претензія - що начебто взагалі без підготовки. як пишуть його не готували, а потім раптово перекинули на Донбас. це вже схоже на чиюсь недбалість як мінімум.

хоча вірогідність що підготовка 3 тижні - та на передову - таке можливе. в березні таки випадки були, та й Успіха скільки готували?

тільки чи можна підготувати людину в піхоту за 3 тижні до такого замесу, як у Бахмуті - оце питання...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:23

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні

А ты делаешь ремонты также, как здесь пишешь ?

Тогда ты хреновый прораб
Пропагандон ты тоже хреновый

16 січня Богдану Покітко, підприємцю у Тернополі, виповнилось 33 роки. В цей день на автобусній зупинці у Тернополі йому вручили повістку, він негайно пройшов
медогляд, та 18 січня став солдатом ЗСУ.

16 лютого Богдан Покітко загинув у бою.

Ты стрындел про 4 дня

давайте на дрібницях не губити головного. пишуть - прибув 12.02, загинув 16.02 - звідси 4 дні. головна претензія - що начебто взагалі без підготовки.

хоча вірогідність що підготовка 3 тижні - та на передову - таке можливе. в березні таки випадки були, та й Успіха скільки готували?

тільки чи можна підготувати людину в піхоту за 3 тижні до такого замесу, як у Бахмуті - оце питання...

Но речь шла
про
  beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:24

11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас у бойову частину. Він не відмовився попри на відсутність навичок, тому що від самого початку був налаштований "стати служити, якщо це буде потрібно країні".
14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі і сказав, що перебуває у Слов'янську. Вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на 1 лінії. Чоловік вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази.

https://24tv.ua/vidpravili-front-bez-pi ... o_n2258856

Там одразу додали, що "випадок, який стався з солдатом Богданом Покітком, не є системним".

Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч. Ми схиляємо голови перед світлою пам`яттю кожного воїна, який загинув обороняючи нашу землю та здобуваючи нашу перемогу. Звертаємось до суспільства дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями,
– додали у ТЦК.


https://24tv.ua/vidpravili-front-bez-pi ... o_n2258856
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:26

  Letusrock написав:
  beee написав:Что не так? На автобусной станции.

С Бутусов связались для огласки.
Что нужно?


при тотальному ігнорі даної проблеми з боку влади і ЗМІ, взагалі виглядає фантастикою що ця новина пішла далі форумів чи телеграм каналів.
Побачимо чи будуть якісь висновки

Такое чувство, что здесь те самые военкомы и сидят.

Конечно огласка нужна
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35793580358135823583>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6377)
19.02.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.