«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.
Ukrainian написав:«Ми справді дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії для підтримки її агресії проти України. Я чітко зазначив, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах», - заявив Блінкен.
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У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
«Який біль, розпач, безсилля... Видали повістку на вулиці, силою відправили БЕЗ підготовки, БЕЗ належного екіпірування, БЕЗ армії за плечима, БЕЗ взяття до уваги що мати залишається сама, бо старший брат Михайло Покітко вже служить в Збройних Силах і захищає Україну!!! 12.02 відправили, а 16.02 тебе вже немає
Навчання бійця (в учебній частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив.
beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
А ты делаешь ремонты также, как здесь пишешь ?
Тогда ты хреновый прораб Пропагандон ты тоже хреновый
16 січня Богдану Покітко, підприємцю у Тернополі, виповнилось 33 роки. В цей день на автобусній зупинці у Тернополі йому вручили повістку, він негайно пройшов медогляд, та 18 січня став солдатом ЗСУ.
16 лютого Богдан Покітко загинув у бою.
Ты стрындел про 4 дня
давайте на дрібницях не губити головного. пишуть - прибув 12.02, загинув 16.02 - звідси 4 дні. головна претензія - що начебто взагалі без підготовки. як пишуть його не готували, а потім раптово перекинули на Донбас. це вже схоже на чиюсь недбалість як мінімум.
хоча вірогідність що підготовка 3 тижні - та на передову - таке можливе. в березні таки випадки були, та й Успіха скільки готували?
тільки чи можна підготувати людину в піхоту за 3 тижні до такого замесу, як у Бахмуті - оце питання...
11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас у бойову частину. Він не відмовився попри на відсутність навичок, тому що від самого початку був налаштований "стати служити, якщо це буде потрібно країні". 14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі і сказав, що перебуває у Слов'янську. Вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на 1 лінії. Чоловік вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази.
Там одразу додали, що "випадок, який стався з солдатом Богданом Покітком, не є системним".
Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч. Ми схиляємо голови перед світлою пам`яттю кожного воїна, який загинув обороняючи нашу землю та здобуваючи нашу перемогу. Звертаємось до суспільства дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями, – додали у ТЦК.