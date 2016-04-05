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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3580358135823583>
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:30

:arrow:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:31

  beee написав:
  Letusrock написав:
  beee написав:Что не так? На автобусной станции.

С Бутусов связались для огласки.
Что нужно?


при тотальному ігнорі даної проблеми з боку влади і ЗМІ, взагалі виглядає фантастикою що ця новина пішла далі форумів чи телеграм каналів.
Побачимо чи будуть якісь висновки

Такое чувство, что здесь те самые военкомы и сидят.

Конечно огласка нужна

Огласка нужна, потому что ты, даты путаешь

Огласка нужна о тебе
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:41

...
тут є ще один нюанс
Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779

як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 19:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:46

  flyman написав:
  Shaman написав:тут є ще один нюанс
Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779

як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."

ага, "сам винен"

я не звинувачую нікого, й вам не раджу.
завдання - зробити з цієї ситуації правильні висновки
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ага, "сам винен"

Так і є по суті. Є письмове прохання не відправляти на передок через недостатню підготовку ? Немає. Отож.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."

Та міг хоч народитись з автоматом, але прильот і все. Деякі випадки були, коли гинули ще добираючись до місця призначення. І якби була повна статистика, то, напевно, виявилось, що хтось ще менше прожив від моменту прибуття до загибелі. Війна дуже жорстока і швидше місце відіграє роль для виживання ніж тривалість підготоки. Хтось служить і не тужить, а хтось попадає в саме пекло.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:54

  Ой+ написав:
  Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."

Та міг хоч народитись з автоматом, але прильот і все. Деякі випадки були, коли гинули ще добираючись до місця призначення. І якби була повна статистика, то, напевно, виявилось, що хтось ще менше прожив від моменту прибуття до загибелі. Війна дуже жорстока і швидше місце відіграє роль для виживання ніж тривалість підготоки. Хтось служить і не тужить, а хтось попадає в саме пекло.

теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця.
питання, що таке мінімальна підготовка...

до речі, якось Холява писав - приліт - всі зразу попадали додолу - новенькі стоять, очима кліпають - це теж рівень підготовки.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця.
питання, що таке мінімальна підготовка...

Я не за відправку непідготовлених, але і в таких формах війни, то далеко і підготовка не завжди виручить. От уже понад 200 спортсменів рівня національних збірних загинуло. Більшість гине від вибухів та осколків і не завжди підготовленість дозволила би убезпечитись, це ж не мечами рубатись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:02

  Letusrock написав:
  beee написав:Что не так? На автобусной станции.

С Бутусов связались для огласки.
Что нужно?


при тотальному ігнорі даної проблеми з боку влади і ЗМІ, взагалі виглядає фантастикою що ця новина пішла далі форумів чи телеграм каналів.
Побачимо чи будуть якісь висновки


уже роблять

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3672169-venislavskij-e-mobilizacijni-metodi-aki-ne-zadovolnaut-oboronnij-komitet-vr.html

У цьому контексті він розповів, що одному з народних депутатів, члену Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, також вручили повістку просто на площі. "Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура", – вважає Веніславський.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."


думаєте йому б тоді командир сказав "ну добре, їдь тренуватися на полігон, відкладемо бойове завдання на кінець березня" ?
Letusrock
 
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  #<1 ... 3580358135823583>
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