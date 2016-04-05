Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779
як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779
як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
ага, "сам винен"
я не звинувачую нікого, й вам не раджу. завдання - зробити з цієї ситуації правильні висновки
Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
Та міг хоч народитись з автоматом, але прильот і все. Деякі випадки були, коли гинули ще добираючись до місця призначення. І якби була повна статистика, то, напевно, виявилось, що хтось ще менше прожив від моменту прибуття до загибелі. Війна дуже жорстока і швидше місце відіграє роль для виживання ніж тривалість підготоки. Хтось служить і не тужить, а хтось попадає в саме пекло.
Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
Та міг хоч народитись з автоматом, але прильот і все. Деякі випадки були, коли гинули ще добираючись до місця призначення. І якби була повна статистика, то, напевно, виявилось, що хтось ще менше прожив від моменту прибуття до загибелі. Війна дуже жорстока і швидше місце відіграє роль для виживання ніж тривалість підготоки. Хтось служить і не тужить, а хтось попадає в саме пекло.
теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця. питання, що таке мінімальна підготовка...
до речі, якось Холява писав - приліт - всі зразу попадали додолу - новенькі стоять, очима кліпають - це теж рівень підготовки.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця. питання, що таке мінімальна підготовка...
Я не за відправку непідготовлених, але і в таких формах війни, то далеко і підготовка не завжди виручить. От уже понад 200 спортсменів рівня національних збірних загинуло. Більшість гине від вибухів та осколків і не завжди підготовленість дозволила би убезпечитись, це ж не мечами рубатись.
У цьому контексті він розповів, що одному з народних депутатів, члену Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, також вручили повістку просто на площі. "Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура", – вважає Веніславський.