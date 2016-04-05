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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3580358135823583
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:04

  Ой+ написав:
  Shaman написав:теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця.
питання, що таке мінімальна підготовка...

Я не за відправку непідготовлених, але і в таких формах війни, то далеко і підготовка не завжди виручить. От уже понад 200 спортсменів рівня національних збірних загинуло. Більшість гине від вибухів та осколків і не завжди підготовленість дозволила би убезпечитись, це ж не мечами рубатись.

роблю те, що не раджу робити - але висловлю свою непрофесійну думку:
- при небезпеці швидко лягати на землю
- зайвий раз з траншеї не висовуватись (при наявності снайперів). чому третій не підкурює?
- носити броник
- що ще?

це все теж підготовка, й мова не про фізичну форму.
це не врятує на 100% звісно, але суттєво підвищить шанси на виживання.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:05

  flyman написав:
  Shaman написав:
  beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні

а от коли ви акцентуєте увагу "на зупинці" - до чого це?
якби вручили повістку дома чи на роботі - то норм?

тут є ще один нюанс
Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779

як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."

ага, "сам винен"[/quote]
Понятно...сам короче захотел (ну если точно со слов кого-то что он это сказал).
Просто сделают дураком человека ,он же ответить не может что и как было на самом деле.
Хочешь в окоп в ближний бой с спидозными зеками или хочешь в штаб тущенку считать...вы реально верите что кто-то кого-то спрашивает.
Со слов родственницы он автомат только разбирал а тут резко Рембо решил стать.
И погиб он не на 4 а на 30 день-так что подготовка была почти месяц.А правда выходит где-то посередине как всегда.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 19 лют, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:06

  Letusrock написав:
  Shaman написав:як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."


думаєте йому б тоді командир сказав "ну добре, їдь тренуватися на полігон, відкладемо бойове завдання на кінець березня" ?

нехай військові скажуть, що роблять в таких випадках.

але відправляти на бойове завдання таку людину - він й сам загине, й побратимів підставить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  beee написав:https://t.me/ButusovPlus/2203

Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось

На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.

На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.


кажуть що є ще відео від цього героя, де він беху підбив-твердий горіх,
справжній герой
https://t.me/lost_generation_21

Говорят, это он

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Нед 19 лют, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:09

  konstantin kirovograd написав:...
Понятно...сам короче захотел (ну если точно со слов кого-то что он это сказал).
Просто сделают дураком человека ,он же ответить не может что и как было на самом деле.
Хочешь в окоп в ближний бой с спидозными зеками или хочешь в штаб тущенку считать...вы реально верите что кто-то кого-то спрашивает.
Со слов родственницы он автомат только разбирал а тут резко Рембо решил стать.

як раз той випадок, що консерви активувалися.

не треба зраду розганяти - краще зі свого досвіду розповідайте.
немає такого - помовчить. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:21

Shaman
причём тут консервы---логика у вас такая-сам дурак.Это как Фарион после её ролика что нечего хлопакам прятатся пусть идут на фронт спросили почему её зять не там-она ответила ШОБ ТИ СПРОСИВ...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:27

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Спитайте його про Наполеона. Приблизно те саме почуєте. :D Хоч війни Наполеона це була чиста агресія і нічого більше.

... Олександр І підписав таємний договір із Королівством Пруссія про спільний напад на Герцогство Варшавське. У відповідь на це Наполеон ввів до польських земель свої війська...

:D :D
Тобто виправдовувати Наполеона це нормально.
Але виправдовувати путіна - не нормально.
Бот так не робить. Бот не українець і "його думки" не упереджені.
andrijk777
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