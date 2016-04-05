Shaman написав:теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця. питання, що таке мінімальна підготовка...
Я не за відправку непідготовлених, але і в таких формах війни, то далеко і підготовка не завжди виручить. От уже понад 200 спортсменів рівня національних збірних загинуло. Більшість гине від вибухів та осколків і не завжди підготовленість дозволила би убезпечитись, це ж не мечами рубатись.
роблю те, що не раджу робити - але висловлю свою непрофесійну думку: - при небезпеці швидко лягати на землю - зайвий раз з траншеї не висовуватись (при наявності снайперів). чому третій не підкурює? - носити броник - що ще?
це все теж підготовка, й мова не про фізичну форму. це не врятує на 100% звісно, але значно підвищить шанси на виживання.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:У Тернополі громадськість обурена: чоловіку вручили повістку на зупинці і без підготовки він загинув на Донеччині за 4 дні
а от коли ви акцентуєте увагу "на зупинці" - до чого це? якби вручили повістку дома чи на роботі - то норм?
тут є ще один нюанс
Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати всі накази. Джерело: https://censor.net/ua/r3400779
як на мене, тут не треба соромитись сказати: "хлопці, я автомат тримав в руках півгодини й все..."
ага, "сам винен"[/quote] Понятно...сам короче захотел (ну если точно со слов кого-то что он это сказал). Просто сделают дураком человека ,он же ответить не может что и как было на самом деле. Хочешь в окоп в ближний бой с спидозными зеками или хочешь в штаб тущенку считать...вы реально верите что кто-то кого-то спрашивает. Со слов родственницы он автомат только разбирал а тут резко Рембо решил стать. И погиб он не на 4 а на 30 день-так что подготовка была почти месяц.А правда выходит где-то посередине как всегда.
Видели? Офигеть можно, ни спилбергу ни кэмерону такое не снилось
На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой с штурмовой группой россиян.
На видео хорошо заметно два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомёта, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял в упор из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, который достоин высокой награды.
кажуть що є ще відео від цього героя, де він беху підбив-твердий горіх, справжній герой
https://t.me/lost_generation_21
Говорят, это он
Востаннє редагувалось beee в Нед 19 лют, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:... Понятно...сам короче захотел (ну если точно со слов кого-то что он это сказал). Просто сделают дураком человека ,он же ответить не может что и как было на самом деле. Хочешь в окоп в ближний бой с спидозными зеками или хочешь в штаб тущенку считать...вы реально верите что кто-то кого-то спрашивает. Со слов родственницы он автомат только разбирал а тут резко Рембо решил стать.
як раз той випадок, що консерви активувалися.
не треба зраду розганяти - краще зі свого досвіду розповідайте. немає такого - помовчить.
konstantin kirovograd написав:Shaman причём тут консервы---логика у вас такая-сам дурак.Это как Фарион после её ролика что нечего хлопакам прятатся пусть идут на фронт спросили почему её зять не там-она ответила ШОБ ТИ СПРОСИВ...
ну добре де ви у мене знайшли "сам дурак"?
а от у вас - необґрунтований накид, що у нас в мобілізації повний бардак, й мобілізованих одразу у окопи відправляють - як раз нам таке рашковани полюбляють закидати
pesikot написав:Если Запад допустит капитуляцию Украины, тогда не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно. А им угодно вогнать мир в средневековье
Це вже є очевидним що Захід не допустить капітуляцію України. Але не факт що Захід не допустить поразку України (називаючи її перемогою України, звичайно). Ті ж самі Мінські угоди - це 100% поразка України, яку Захід допустив не зважаючи на те що "не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно". Так само як допустив поразку Грузії.