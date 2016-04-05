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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:11
andrijk777 написав:
Це вже є очевидним що Захід не допустить капітуляцію України.
Але не факт що Захід не допустить поразку України (називаючи її перемогою України, звичайно). Ті ж самі Мінські угоди - це 100% поразка України, яку Захід допустив не зважаючи на те що "не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно".
Так само як допустив поразку Грузії.
Україна не Грузія. Це не 3-мільйонна азійська, але 40-мільйонна європейська країна, що боронить себе. Якби капитулювали за тиждень - це одне, а наразі усі ставки вже зроблено.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:15
sergey_sryvkin написав:
Це не про бота, це про вас.
До чого тут я? Мова йшла про ChatGPT.
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