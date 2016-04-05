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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:11
andrijk777 написав:
Це вже є очевидним що Захід не допустить капітуляцію України.
Але не факт що Захід не допустить поразку України (називаючи її перемогою України, звичайно). Ті ж самі Мінські угоди - це 100% поразка України, яку Захід допустив не зважаючи на те що "не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно".
Так само як допустив поразку Грузії.
Україна не Грузія. Це не 3-мільйонна азійська, але 40-мільйонна європейська країна, що боронить себе. Якби капитулювали за тиждень - це одне, а наразі усі ставки вже зроблено.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:15
sergey_sryvkin написав:
Це не про бота, це про вас.
До чого тут я? Мова йшла про ChatGPT.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:38
Faceless написав:
Starikan написав:Взагалі: "не всё так однозначно".
Політика це не те, що варто питати в ЧатЖПТ, процент дурні буде зависокий
Я потім задавав йому медичні та фізичні питання, що мене дійсно цікавили.
Знайшов, що іноді це набагато зручніше, ніж Гугл.
В кінці кінців, на обговоренні Theory of Everything він завис
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:51
detroytred
Дійсно, ви іноді таке @#$%&! (звиняйте,- пишете).
Або зовсім незрозуміло, якісь метафори, вигуки, майже як Кудрявий (не до ночі будь пом'янутий).
Або як зараз...
А потім образи з вашої сторони на негативну реакцію, що обумовлена не стільки змістом, скільки формою.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 00:12
andrijk777 написав:
sergey_sryvkin написав: andrijk777 написав:
Спитайте його про Наполеона. Приблизно те саме почуєте.
Хоч війни Наполеона це була чиста агресія і нічого більше.
... Олександр І підписав таємний договір із Королівством Пруссія про спільний напад на Герцогство Варшавське. У відповідь на це Наполеон ввів до польських земель свої війська...
Тобто виправдовувати Наполеона це нормально.
Але виправдовувати путіна - не нормально.
Бот так не робить. Бот не українець і "його думки" не упереджені.
Між іншим, я його спитав: "Ви що, виправдовуєте агресію?"
Відповідь приблизно така "агресія и вбивства - це дуже погано, звиняйте, може ви мене не так зрозуміли. Але моя задача - перерахування об'єктивних факторів, а не моральна оцінка".
Я прийняв таку відповідь, тому що це тільки програма, яка виконує конкретні завдання своїх авторів. Тим більше, що це фактично тестування нейромережі.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 00:30
sergey_sryvkin написав:
Україна не Грузія. Це не 3-мільйонна азійська, але 40-мільйонна європейська країна, що боронить себе. Якби капитулювали за тиждень - це одне, а наразі усі ставки вже зроблено.
Навіщо ці тупі оправдання Заходу? Грузія ніяка не азіатська, а європейська країна. І як могла маленька Грузія захиститись від РФ? Захід просто її злив.
Нагадаю що азіатський Кувейт Захід захистив. Причому сам воював!
Надіюсь самі здогадаєтесь чому він воював за Кувейт?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 00:46
Starikan написав:
Я прийняв таку відповідь, тому що це тільки програма, яка виконує конкретні завдання своїх авторів. Тим більше, що це фактично тестування нейромережі.
Це вірно, але потрібно розуміти що бот бере інформацію не з космосу а з інтернету. А в інтернет цю інфу вносять конкретні люди.
Можна вважати що бот виражає думку "середньостатистичного" неупередженого землянина.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 01:03
andrijk777 написав: sergey_sryvkin написав:
Україна не Грузія. Це не 3-мільйонна азійська, але 40-мільйонна європейська країна, що боронить себе. Якби капитулювали за тиждень - це одне, а наразі усі ставки вже зроблено.
Навіщо ці тупі оправдання Заходу? Грузія ніяка не азіатська, а європейська країна. І як могла маленька Грузія захиститись від РФ? Захід просто її злив.
Нагадаю що азіатський Кувейт Захід захистив. Причому сам воював!
Надіюсь самі здогадаєтесь чому він воював за Кувейт?
Про які виправдання мова?
Московія та Туреччина - азійські, а Грузія - європейська?. Ну, то ваша думка...
Який стосунок Захід має до Грузії?.. Чому він має її захищати?..
Ніякий Кувейт Захід не захищав. Він дав по зубах Іраку. "Військові цілі операції полягали в знищенні військового потенціалу Іраку, який загрожує своєю військовою міццю Ізраїлю і деяким країнам Близького Сходу та в позбавленні Іраку можливості виробляти ядерну, хімічну та біологічну зброю. "
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Додано: Пон 20 лют, 2023 01:03
prodigy написав:V2
епічне відео (вчора теж дивився відео про Суми, але інше),
це для історії (для школярів, для унуків)-щоб сотні років шанували своїх героїв
на жаль влада мало зробила для втримання територій Східних і Південних областей, але на щастя кожна область мала своїх патріотів які втримали фронт, частково зупинили просування на Київ
пам'ятаю, на при кінці лютого (початок березня)
нам казали що Суми тримаються завдяки Ахтирці
Патриоты это, конечно, хорошо.
Но не надо создавать мифы. Фронт удержала украинская армия
. Патриотичная
армия, но армия, а не "кожна область".
Что должна была сделать и не сделала "влада" "для втримання територій Східних і Південних областей"?
Если Вы ещё расскажете, что Харьков удержали какие-то "местные патриоты", а не украинская армия, я могу только посмеяться.
Вы смеётесь над советскими мифами, так не надо создавать новые, ещё мифичнее.
Слава богу, уже перестали рассказывать о "Привиді Києва" и бабках, сбивающих истребители цветочными горшками.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 01:13
Ой+ написав: Shaman написав:
теж не туди. не можна відправляти непідготовлену людину в такі місця.
питання, що таке мінімальна підготовка...
Я не за відправку непідготовлених, але і в таких формах війни, то далеко і підготовка не завжди виручить. От уже понад 200 спортсменів рівня національних збірних загинуло. Більшість гине від вибухів та осколків і не завжди підготовленість дозволила би убезпечитись, це ж не мечами рубатись.
"спортсмен рівня національних збірних" далеко не то же самое, что подготовленный солдат.
И Вы это прекрасно понимаете.
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