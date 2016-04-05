prodigy написав:V2 епічне відео (вчора теж дивився відео про Суми, але інше), це для історії (для школярів, для унуків)-щоб сотні років шанували своїх героїв
на жаль влада мало зробила для втримання територій Східних і Південних областей, але на щастя кожна область мала своїх патріотів які втримали фронт, частково зупинили просування на Київ
пам'ятаю, на при кінці лютого (початок березня) нам казали що Суми тримаються завдяки Ахтирці
Патриоты это, конечно, хорошо. Но не надо создавать мифы. Фронт удержала украинская армия. Патриотичная армия, но армия, а не "кожна область". Что должна была сделать и не сделала "влада" "для втримання територій Східних і Південних областей"? Если Вы ещё расскажете, что Харьков удержали какие-то "местные патриоты", а не украинская армия, я могу только посмеяться. Вы смеётесь над советскими мифами, так не надо создавать новые, ещё мифичнее. Слава богу, уже перестали рассказывать о "Привиді Києва" и бабках, сбивающих истребители цветочными горшками.
Все лето шел стеб на тему "ракета попала в сортир". В декабре целый репортаж был о бойце, сбившем под Киевом крылатую ракету из пулемета. Просто у нас креативная нация.
Уже несколько раз писал. Почему-то некоторым форумчанам (и не только) мало реального врага. Того, который на фронте. Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Но сегодня гораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте. Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих. Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.
antey1969 написав:......... Все лето шел стеб на тему "ракета попала в сортир". В декабре целый репортаж был о бойце, сбившем под Киевом крылатую ракету из пулемета. Просто у нас креативная нация.
Порой креативность зашкаливает. В некоторых случаях приближается к маразму.
Нужны положительные новости.
Не спорю, очень нужны. Но то, что было понятно в начале войны, когда враги стояли под Киевом, сегодня - перебор. Тем более, что положительные новости последние полгода есть и существенные - чего стоят освобождение Харьковской области, Херсона. Понятно, что хочется больше, чаще и быстрее, но, к сожалению, так не получается. Надо иметь терпение.
БЕРЛИН, 19 февр. (Рейтер) — Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) скептически относится к цели НАТО, согласно которой каждый член должен тратить 2% ВВП на оборону. укрепление армии.
Саския Эскен сказала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что всегда задавалась вопросом, был ли этот расчет «правильным».
СДПГ традиционно была более пацифистской, чем большинство других основных партий Германии, которые долгое время пренебрегали своими вооруженными силами, отчасти из-за чувства вины за свое кровавое прошлое 20-го века.
Согласно FAZ, Эскен выразил скептицизм по поводу усилий министра обороны Бориса Писториуса, также члена СДПГ, по увеличению расходов на оборону в бюджете следующего года.
«Десять миллиардов евро (больше) — это большие деньги», — сказала она.
Обычный оборонный бюджет Германии на 2023 год составлял около 50 миллиардов евро (53,5 миллиарда долларов), что намного меньше 75 миллиардов евро, или 2% от объема производства.
БЕРЛИН, 19 фев (Рейтер) - Война на Украине обойдется экономике Германии примерно в 160 миллиардов евро (171 миллиард долларов), или около 4% ее валового внутреннего продукта, в виде упущенной выгоды к концу года, заявил глава Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Германии (DIHK).
Это означает, что ВВП на душу населения в крупнейшей экономике Европы будет на 2000 евро ниже, чем он был бы в противном случае, заявил Rheinische Post глава DIHK Петер Адриан. ...... В 2023 году немецкая промышленность будет платить за энергию примерно на 40% больше, чем в 2021 году, до кризиса, вызванного вторжением России в Украину 24 февраля прошлого года, говорится в исследовании Allianz Trade, проведенном в прошлом месяце. ...... «Цена на газ примерно в три-пять раз выше, чем в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что электричество в четыре раза дороже, чем во Франции.
РИМ, 19 фев (Рейтер) - Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отправится в понедельник в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в воскресенье политический источник.