Запад изо всех сил пытается найти боеприпасы, необходимые Украине для борьбы с Россией, что является следствием десятилетий принятия желаемого за действительное, что война не вернется в Европу, заявила на конференции министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее признание последовало за предупреждением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на этой неделе о том, что Украина использует боеприпасы гораздо быстрее , чем ее союзники могут их предоставить. Бербок сказал, что Германия, которая, как уже давно заявляет Вашингтон, недостаточно инвестирует в собственную оборону, извлекла уроки из конфликта на Украине и строит новые линии по производству боеприпасов.





Тем временем Китай рассматривает возможность оказания «смертоносной поддержки» России в ее усилиях против Украины, включая оружие и боеприпасы, сказал Блинкен в интервью журналу Face the Nation Маргарет Бреннан. Блинкен напомнил о прошлой встрече между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалось «партнерство без ограничений».



Китай занимает видное место на традиционно европоцентристской конференции, учитывая неожиданное объявление о том, что Си планирует произнести «мирную речь» в годовщину вторжения России в Украину. Китай изложит свою позицию по урегулированию конфликта в Украине в документе, в котором подчеркивается, что территориальная целостность стран не должна нарушаться, заявил высокопоставленный дипломат Китая Ван И, выступая на конференции в субботу. Ван сказал, что мировые державы должны начать думать «о том, какие усилия мы можем предпринять, чтобы остановить эту войну», и подчеркнул, что «ядерные войны не должны вестись».





Пентагон заявил , что первое украинское подразделение, прошедшее боевую подготовку США в Германии, завершило свой курс и вернется на поле боя в преддверии ожидаемого весной наступления России. В состав группы входят около 635 солдат, которых проинструктировали использовать более современное вооружение, обещанное Украине администрацией Байдена.





На следующий день после того, как The Washington Post сообщила, что западные страны пресекают шпионаж Кремля , министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге. Президент Украины сообщил , что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с Владимиром Зеленским в Киеве в субботу . Они обсудили военную помощь и возможные санкции для России.



Правительство Нидерландов ограничивает количество российских дипломатов, которым разрешено находиться в Нидерландах, и закрывает российское торговое представительство в Амстердаме, сообщил министр иностранных дел Вопке Хекстра в Твиттере в субботу днем. Он сослался на «продолжающиеся попытки России разместить сотрудников разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием».





В то время как мировые лидеры встречаются в Мюнхене, антивоенные демонстранты собираются снаружи : в Германии антиамериканские настроения стали растущей темой, объединяющей крайне левых, крайне правых, пацифистов и пророссийских граждан, которые говорят, что Вашингтон усугубляет войну. , сообщает Лавдей Моррис.



Когда в субботу Харрис обратился к делегатам менее чем в миле от него, демонстранты на центральной площади Кенигсплац пели «Ами, иди домой» — лозунг против американского присутствия в Германии после Второй мировой войны, которое возродилось с началом войны на Украине. Это было напоминание о дивизиях, которые раскалывают Германию, где чуть более половины населения поддерживает вооружение Украины, когда около 10 000 демонстрантов собрались на величественной Кенигсплац в южном немецком городе