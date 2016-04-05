prodigy написав:V2 епічне відео (вчора теж дивився відео про Суми, але інше), це для історії (для школярів, для унуків)-щоб сотні років шанували своїх героїв
на жаль влада мало зробила для втримання територій Східних і Південних областей, але на щастя кожна область мала своїх патріотів які втримали фронт, частково зупинили просування на Київ
пам'ятаю, на при кінці лютого (початок березня) нам казали що Суми тримаються завдяки Ахтирці
Патриоты это, конечно, хорошо. Но не надо создавать мифы. Фронт удержала украинская армия. Патриотичная армия, но армия, а не "кожна область". Что должна была сделать и не сделала "влада" "для втримання територій Східних і Південних областей"? Если Вы ещё расскажете, что Харьков удержали какие-то "местные патриоты", а не украинская армия, я могу только посмеяться. Вы смеётесь над советскими мифами, так не надо создавать новые, ещё мифичнее. Слава богу, уже перестали рассказывать о "Привиді Києва" и бабках, сбивающих истребители цветочными горшками.
Все лето шел стеб на тему "ракета попала в сортир". В декабре целый репортаж был о бойце, сбившем под Киевом крылатую ракету из пулемета. Просто у нас креативная нация.
Уже несколько раз писал. Почему-то некоторым форумчанам (и не только) мало реального врага. Того, который на фронте. Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Но сегодня гораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте. Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих. Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.
antey1969 написав:......... Все лето шел стеб на тему "ракета попала в сортир". В декабре целый репортаж был о бойце, сбившем под Киевом крылатую ракету из пулемета. Просто у нас креативная нация.
Порой креативность зашкаливает. В некоторых случаях приближается к маразму.
Нужны положительные новости.
Не спорю, очень нужны. Но то, что было понятно в начале войны, когда враги стояли под Киевом, сегодня - перебор. Тем более, что положительные новости последние полгода есть и существенные - чего стоят освобождение Харьковской области, Херсона. Понятно, что хочется больше, чаще и быстрее, но, к сожалению, так не получается. Надо иметь терпение.
БЕРЛИН, 19 февр. (Рейтер) — Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) скептически относится к цели НАТО, согласно которой каждый член должен тратить 2% ВВП на оборону. укрепление армии.
Саския Эскен сказала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что всегда задавалась вопросом, был ли этот расчет «правильным».
СДПГ традиционно была более пацифистской, чем большинство других основных партий Германии, которые долгое время пренебрегали своими вооруженными силами, отчасти из-за чувства вины за свое кровавое прошлое 20-го века.
Согласно FAZ, Эскен выразил скептицизм по поводу усилий министра обороны Бориса Писториуса, также члена СДПГ, по увеличению расходов на оборону в бюджете следующего года.
«Десять миллиардов евро (больше) — это большие деньги», — сказала она.
Обычный оборонный бюджет Германии на 2023 год составлял около 50 миллиардов евро (53,5 миллиарда долларов), что намного меньше 75 миллиардов евро, или 2% от объема производства.
БЕРЛИН, 19 фев (Рейтер) - Война на Украине обойдется экономике Германии примерно в 160 миллиардов евро (171 миллиард долларов), или около 4% ее валового внутреннего продукта, в виде упущенной выгоды к концу года, заявил глава Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Германии (DIHK).
Это означает, что ВВП на душу населения в крупнейшей экономике Европы будет на 2000 евро ниже, чем он был бы в противном случае, заявил Rheinische Post глава DIHK Петер Адриан. ...... В 2023 году немецкая промышленность будет платить за энергию примерно на 40% больше, чем в 2021 году, до кризиса, вызванного вторжением России в Украину 24 февраля прошлого года, говорится в исследовании Allianz Trade, проведенном в прошлом месяце. ...... «Цена на газ примерно в три-пять раз выше, чем в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что электричество в четыре раза дороже, чем во Франции.
РИМ, 19 фев (Рейтер) - Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отправится в понедельник в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в воскресенье политический источник.
Запад изо всех сил пытается найти боеприпасы, необходимые Украине для борьбы с Россией, что является следствием десятилетий принятия желаемого за действительное, что война не вернется в Европу, заявила на конференции министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее признание последовало за предупреждением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на этой неделе о том, что Украина использует боеприпасы гораздо быстрее , чем ее союзники могут их предоставить. Бербок сказал, что Германия, которая, как уже давно заявляет Вашингтон, недостаточно инвестирует в собственную оборону, извлекла уроки из конфликта на Украине и строит новые линии по производству боеприпасов.
Тем временем Китай рассматривает возможность оказания «смертоносной поддержки» России в ее усилиях против Украины, включая оружие и боеприпасы, сказал Блинкен в интервью журналу Face the Nation Маргарет Бреннан. Блинкен напомнил о прошлой встрече между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалось «партнерство без ограничений».
Китай занимает видное место на традиционно европоцентристской конференции, учитывая неожиданное объявление о том, что Си планирует произнести «мирную речь» в годовщину вторжения России в Украину. Китай изложит свою позицию по урегулированию конфликта в Украине в документе, в котором подчеркивается, что территориальная целостность стран не должна нарушаться, заявил высокопоставленный дипломат Китая Ван И, выступая на конференции в субботу. Ван сказал, что мировые державы должны начать думать «о том, какие усилия мы можем предпринять, чтобы остановить эту войну», и подчеркнул, что «ядерные войны не должны вестись».
Пентагон заявил , что первое украинское подразделение, прошедшее боевую подготовку США в Германии, завершило свой курс и вернется на поле боя в преддверии ожидаемого весной наступления России. В состав группы входят около 635 солдат, которых проинструктировали использовать более современное вооружение, обещанное Украине администрацией Байдена.
На следующий день после того, как The Washington Post сообщила, что западные страны пресекают шпионаж Кремля , министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге. Президент Украины сообщил , что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с Владимиром Зеленским в Киеве в субботу . Они обсудили военную помощь и возможные санкции для России.
Правительство Нидерландов ограничивает количество российских дипломатов, которым разрешено находиться в Нидерландах, и закрывает российское торговое представительство в Амстердаме, сообщил министр иностранных дел Вопке Хекстра в Твиттере в субботу днем. Он сослался на «продолжающиеся попытки России разместить сотрудников разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием».
В то время как мировые лидеры встречаются в Мюнхене, антивоенные демонстранты собираются снаружи : в Германии антиамериканские настроения стали растущей темой, объединяющей крайне левых, крайне правых, пацифистов и пророссийских граждан, которые говорят, что Вашингтон усугубляет войну. , сообщает Лавдей Моррис.
Когда в субботу Харрис обратился к делегатам менее чем в миле от него, демонстранты на центральной площади Кенигсплац пели «Ами, иди домой» — лозунг против американского присутствия в Германии после Второй мировой войны, которое возродилось с началом войны на Украине. Это было напоминание о дивизиях, которые раскалывают Германию, где чуть более половины населения поддерживает вооружение Украины, когда около 10 000 демонстрантов собрались на величественной Кенигсплац в южном немецком городе