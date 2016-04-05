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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3583358435853586
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 03:56

Это подводит нас к более тревожному третьему уроку: промышленные мощности могут быть ахиллесовой пятой Соединенных Штатов, когда они реализуют свою стратегию национальной обороны. Производство «точно в срок» (JIT), при котором продукты производятся только для удовлетворения существующего, немедленного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но война в Украине ясно показывает, что использование производства «точно в срок» — это прямой путь к катастрофе на поле боя. Будь то строительство большего количества подводных лодок класса «Вирджиния», увеличение производства боеприпасов или наращивание запасов ракет и ракет, «как раз вовремя» будет означать «как раз вовремя». Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/02/16/ukraine-war-defense-budget-taiwan/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 04:03

Украина, скорее всего, получит не более четверти от того количества западных танков, которые она хотела бы иметь к весенней кампании, пишет Sunday Times.

Всего украинцы ожидают получить от западных партнеров 320 боевых машин, которые были им обещаны, пишет издание, но, как подсчитали журналисты, к началу апреля до Украины едва ли доберутся 50, говорится в статье.

https://www.bbc.com/russian/live/news-64666798
Не буду больше цитировать, и так уже много. Но там есть интересные моменты.
Там же:
Отправлено в 15:31 19 февраля 202315:31 19 февраля 2023
Франция передаст ВСУ первую партию AMX-10 "в конце недели"
Франция начнет поставки бронемашин AMX-10 в Украину "с конца будущей недели", заявил в интервью газете Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню.

Речь идет о последних числах февраля.

Лекорню Лекорню не уточнил, сколько именно машин будет отправлено в Украину в первой партии, объяснив это тем, что не хочет разглашать стратегически важную информацию.
ЛАД
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Повідомлень: 23953
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Подякували: 4693 раз.
 
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