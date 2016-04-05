Это подводит нас к более тревожному третьему уроку: промышленные мощности могут быть ахиллесовой пятой Соединенных Штатов, когда они реализуют свою стратегию национальной обороны. Производство «точно в срок» (JIT), при котором продукты производятся только для удовлетворения существующего, немедленного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но война в Украине ясно показывает, что использование производства «точно в срок» — это прямой путь к катастрофе на поле боя. Будь то строительство большего количества подводных лодок класса «Вирджиния», увеличение производства боеприпасов или наращивание запасов ракет и ракет, «как раз вовремя» будет означать «как раз вовремя». Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной.
Украина, скорее всего, получит не более четверти от того количества западных танков, которые она хотела бы иметь к весенней кампании, пишет Sunday Times.
Всего украинцы ожидают получить от западных партнеров 320 боевых машин, которые были им обещаны, пишет издание, но, как подсчитали журналисты, к началу апреля до Украины едва ли доберутся 50, говорится в статье.
Отправлено в 15:31 19 февраля 202315:31 19 февраля 2023 Франция передаст ВСУ первую партию AMX-10 "в конце недели" Франция начнет поставки бронемашин AMX-10 в Украину "с конца будущей недели", заявил в интервью газете Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню.
Речь идет о последних числах февраля.
Лекорню Лекорню не уточнил, сколько именно машин будет отправлено в Украину в первой партии, объяснив это тем, что не хочет разглашать стратегически важную информацию.