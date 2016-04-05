А сколько у них было похвальбы с "зеленым электричеством". Гордились, что чуть ли не 40% будут вырабатывать ветряки. Петр Капица еще много лет назад простыми расчетами показал, что все эти "возобновляемые" - это капля в океане необходимой энергии. Так что "ребята, давайте снизим потребности" (с). Закрывайте ваши заводы, чтобы сохранить природу, а то Грета придет и всех накажет.
Откуда у немцев такая шиза... даже Адольф в какой-то предвоенной речи особое внимание уделил лесничим и егерям, которые сохранили леса Германии.
Я там сократил цитату:
Германия, которая на протяжении десятилетий полагалась на относительно дешевый российский трубопроводный газ, сейчас имеет особенно высокие цены на энергоносители по сравнению с Соединенными Штатами, имеющими собственные запасы природного газа, в то время как Франция обладает богатой ядерной энергией.
Немцы с перепугу свою атомную энергетику убили. В связи с последними событиями
Германия отложила отказ от атомной энергетики. В условиях острого энергетического кризиса три оставшихся в стране энергоблока АЭС, которые действующий закон предписывает отключить к 31 декабря 2022 года, продолжат работу всю зиму, но самое позднее 15 апреля 2023 года будут окончательно выведены из эксплуатации. ...... в 1-м полугодии 2022 года доля трех последних атомных энергоблоков в выработке электричества составила всего 6%. Почти столько же произвели, для сравнения, биогазовые установки. Иными словами, теоретически три блока АЭС вполне можно было бы заменить теми многочисленными угольными электростанциями, которые экстренно возвращают сейчас из резерва.
Starikan написав:Взагалі: "не всё так однозначно".
Політика це не те, що варто питати в ЧатЖПТ, процент дурні буде зависокий
Я потім задавав йому медичні та фізичні питання, що мене дійсно цікавили. Знайшов, що іноді це набагато зручніше, ніж Гугл. В кінці кінців, на обговоренні Theory of Everything він завис
Іноді. Взагалі, ЧатЖПТ дуже помічний у випадку, якщо сам розбираєсся в темі, і можеш оцвнити якісь відповіді. Інакше великий ризик отримати "першу видачу гугла". А у випадку з політикою - мозаїку з таблоїдів, причісану "внутрішніми правилами толерантності"
ISW публикует сокращенный отчет о кампании сегодня, 19 февраля. В этом отчете прогнозируется маловероятность значительного увеличения наступательных операций России этой зимой на основе оценки российских сил, уже вовлеченных в активные операции, по сравнению с общим боевым порядком российских сухопутных войск.
Сейчас идет основная фаза российских наступательных операций в Луганской области, и России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность наступления этой зимой.
Сообщается, что российский производитель дронов «Ланцет» и дочерняя компания концерна «Калашников» производят дроны в общественной сауне после споров о доступе к их объектам, что побудило других российских производителей дронов призвать к массовой сборке дронов, несмотря на отсутствие надлежащих помещений. [40] Украинские военные сообщили, что российские силы не могут ремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 вблизи линии фронта из-за проблем с логистикой и вынуждены передавать эти системы на заводы-изготовители в России. [41]
ЛАД написав:Вопрос в другом. Зачем создавать новые бригады с громким названием "Гвардія наступу" підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі? Да ещё и со "знанням законодавства"? Для наступления на фронте это жизненно необходимо?
Я розумію ваші натяки, що хтось хоче мати свою армію... Цього не виключаю. Але є й інші причини. ЗСУ вигребли всіх добровольців, що могли. За рік відбулася певна дискредитація ЗСУ та ТЦК з тих чи інших причин. Нацгвардія поки що цього оминула, тому що попри те, що мобілізують і туди, ТЦК в першу чергу в обивателя асоціюються з ЗСУ. І тут нова, гарна вивіска, обіцянки, що все буде круто, а не так як в ЗСУ. Ці кроки, безумовно, дадуть можливість набрати певну кількість добровольців. + можливо, якась специфіка дял поліцейських(типу нарахування вислуги чи ще якісь плюшки, не знаю). + люди плачуться, що мовляв купа силовиків у тилу, а цивільних відправляють на фронт - і тут теж демонстрація, що поліцейські, мовляв мають свої бригади. Купа зайців одним пострілом...