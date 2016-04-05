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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3583358435853586
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:58

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
«Цена на газ примерно в три-пять раз выше, чем в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что электричество в четыре раза дороже, чем во Франции.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-expected-cost-germany-160-bln-euros-by-year-end-2023-02-19/

А сколько у них было похвальбы с "зеленым электричеством".
Гордились, что чуть ли не 40% будут вырабатывать ветряки.
Петр Капица еще много лет назад простыми расчетами показал, что все эти "возобновляемые" - это капля в океане необходимой энергии.
Так что "ребята, давайте снизим потребности" (с). Закрывайте ваши заводы, чтобы сохранить природу, а то Грета придет и всех накажет.

Откуда у немцев такая шиза... даже Адольф в какой-то предвоенной речи особое внимание уделил лесничим и егерям, которые сохранили леса Германии.

Я там сократил цитату:
Германия, которая на протяжении десятилетий полагалась на относительно дешевый российский трубопроводный газ, сейчас имеет особенно высокие цены на энергоносители по сравнению с Соединенными Штатами, имеющими собственные запасы природного газа, в то время как Франция обладает богатой ядерной энергией.

Немцы с перепугу свою атомную энергетику убили.
В связи с последними событиями
Германия отложила отказ от атомной энергетики. В условиях острого энергетического кризиса три оставшихся в стране энергоблока АЭС, которые действующий закон предписывает отключить к 31 декабря 2022 года, продолжат работу всю зиму, но самое позднее 15 апреля 2023 года будут окончательно выведены из эксплуатации.
......
в 1-м полугодии 2022 года доля трех последних атомных энергоблоков в выработке электричества составила всего 6%. Почти столько же произвели, для сравнения, биогазовые установки. Иными словами, теоретически три блока АЭС вполне можно было бы заменить теми многочисленными угольными электростанциями, которые экстренно возвращают сейчас из резерва.

https://www.dw.com/ru/frg-aes-budut-rabotat-vsu-zimu-otkaz-ot-atomnoj-energetiki-otlozen/a-63481325
Т.е. меньше, чем через 2 месяца, атомная энергетика в Германии просто исчезнет. Нигде не слышал об изменении этого решения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Faceless написав:
Starikan написав:Взагалі: "не всё так однозначно".
Політика це не те, що варто питати в ЧатЖПТ, процент дурні буде зависокий

Я потім задавав йому медичні та фізичні питання, що мене дійсно цікавили.
Знайшов, що іноді це набагато зручніше, ніж Гугл.
В кінці кінців, на обговоренні Theory of Everything він завис 8)
Іноді. Взагалі, ЧатЖПТ дуже помічний у випадку, якщо сам розбираєсся в темі, і можеш оцвнити якісь відповіді. Інакше великий ризик отримати "першу видачу гугла". А у випадку з політикою - мозаїку з таблоїдів, причісану "внутрішніми правилами толерантності"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:59

Вчера довольно оптимистический отчёт ISW:
ISW публикует сокращенный отчет о кампании сегодня, 19 февраля. В этом отчете прогнозируется маловероятность значительного увеличения наступательных операций России этой зимой на основе оценки российских сил, уже вовлеченных в активные операции, по сравнению с общим боевым порядком российских сухопутных войск.

Сейчас идет основная фаза российских наступательных операций в Луганской области, и России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность наступления этой зимой.

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-19-2023
Это, кстати, к разговору о российских резервах.
И ещё там же:
Сообщается, что российский производитель дронов «Ланцет» и дочерняя компания концерна «Калашников» производят дроны в общественной сауне после споров о доступе к их объектам, что побудило других российских производителей дронов призвать к массовой сборке дронов, несмотря на отсутствие надлежащих помещений. [40]
Украинские военные сообщили, что российские силы не могут ремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 вблизи линии фронта из-за проблем с логистикой и вынуждены передавать эти системы на заводы-изготовители в России. [41]
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:15

  ЛАД написав:https://www.dw.com/ru/frg-aes-budut-rabotat-vsu-zimu-otkaz-ot-atomnoj-energetiki-otlozen/a-63481325
Т.е. меньше, чем через 2 месяца, атомная энергетика в Германии просто исчезнет. Нигде не слышал об изменении этого решения.


какая замечательная новость...
а по-моему, там написано об обратном: вот и посмотрим на 15 апреля
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто там у центрі - Бпйдена часом не бачили?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вопрос в другом.
Зачем создавать новые бригады с громким названием "Гвардія наступу" підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі?
Да ещё и со "знанням законодавства"?
Для наступления на фронте это жизненно необходимо?

Я розумію ваші натяки, що хтось хоче мати свою армію... Цього не виключаю.
Але є й інші причини. ЗСУ вигребли всіх добровольців, що могли. За рік відбулася певна дискредитація ЗСУ та ТЦК з тих чи інших причин. Нацгвардія поки що цього оминула, тому що попри те, що мобілізують і туди, ТЦК в першу чергу в обивателя асоціюються з ЗСУ.
І тут нова, гарна вивіска, обіцянки, що все буде круто, а не так як в ЗСУ. Ці кроки, безумовно, дадуть можливість набрати певну кількість добровольців. + можливо, якась специфіка дял поліцейських(типу нарахування вислуги чи ще якісь плюшки, не знаю). + люди плачуться, що мовляв купа силовиків у тилу, а цивільних відправляють на фронт - і тут теж демонстрація, що поліцейські, мовляв мають свої бригади. Купа зайців одним пострілом...
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