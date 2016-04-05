andrijk777 написав:Це вже є очевидним що Захід не допустить капітуляцію України. Але не факт що Захід не допустить поразку України (називаючи її перемогою України, звичайно). Ті ж самі Мінські угоди - це 100% поразка України, яку Захід допустив не зважаючи на те що "не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно". Так само як допустив поразку Грузії.
ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце. Зараз +/- затверджене фінансування на цей рік, є довготривалі контракти на поставку зброї та боєприпасів, тому я не думаю, що США чи ЄС буде активно просувати мирні ініціативи найближчі півроку. Як виняток - це може бути у випадку сильного загострення з Китаєм. Але поки що Захід налаштований на підтримку України і реальні мирні ініціативи можуть початися в червні-липні за підсумками весняної кампанії. Або не початися...
Investor_K написав:Хто там у центрі - Байдена часом не бачили?
Та от я теж цим питанням задаюся з самого ранку, коли під вікнами побачила корку, а потім у новинах цікаві речі. Якщо стисло: - на дорогах вже помітили кортеж дипломатії США; - Кулеба різко відмінив візит до Брюсселю, який планувався заздалегідь; - у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України.. - сьогодні до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація; - сьогодні до Києва прибуде прем'єр-міністерка Італії на зустріч із Зеленським.
Якось забагато їх збирається в один день та в одному місці.. У кацапів повні памперси та шось із мордами
БЕРЛИН, 19 фев (Рейтер) - Война на Украине обойдется экономике Германии примерно в 160 миллиардов евро (171 миллиард долларов), или около 4% ее валового внутреннего продукта, в виде упущенной выгоды к концу года, заявил глава Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Германии (DIHK).
Это означает, что ВВП на душу населения в крупнейшей экономике Европы будет на 2000 евро ниже, чем он был бы в противном случае, заявил Rheinische Post глава DIHK Петер Адриан. ...... В 2023 году немецкая промышленность будет платить за энергию примерно на 40% больше, чем в 2021 году, до кризиса, вызванного вторжением России в Украину 24 февраля прошлого года, говорится в исследовании Allianz Trade, проведенном в прошлом месяце. ...... «Цена на газ примерно в три-пять раз выше, чем в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что электричество в четыре раза дороже, чем во Франции.
ЛАД написав:Вопрос в другом. Зачем создавать новые бригады с громким названием "Гвардія наступу" підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі? Да ещё и со "знанням законодавства"? Для наступления на фронте это жизненно необходимо?
Я розумію ваші натяки, що хтось хоче мати свою армію... Цього не виключаю. Але є й інші причини. ЗСУ вигребли всіх добровольців, що могли. За рік відбулася певна дискредитація ЗСУ та ТЦК з тих чи інших причин. Нацгвардія поки що цього оминула, тому що попри те, що мобілізують і туди, ТЦК в першу чергу в обивателя асоціюються з ЗСУ. І тут нова, гарна вивіска, обіцянки, що все буде круто, а не так як в ЗСУ. Ці кроки, безумовно, дадуть можливість набрати певну кількість добровольців. + можливо, якась специфіка дял поліцейських(типу нарахування вислуги чи ще якісь плюшки, не знаю). + люди плачуться, що мовляв купа силовиків у тилу, а цивільних відправляють на фронт - і тут теж демонстрація, що поліцейські, мовляв мають свої бригади. Купа зайців одним пострілом...
Натяки у меня были не на это, ну да ладно. Но вообще, "штурмовые бригады" таких структур несколько удивляют.