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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3585358635873588>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:43

cohan ,

Власти украинской столицы


Це хто? Кличко? Помийте очі і руки після цього лайна, що ви принесли. І більш відповідально підходьте до раціону.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:50

  sergey_sryvkin написав:Московія та Туреччина - азійські, а Грузія - європейська?. Ну, то ваша думка...
Який стосунок Захід має до Грузії?.. Чому він має її захищати?..

Це не моя думка, це думка географів. Загляніть хоча б Вікі для саморозвитку.
Який стосунок Захід має до України?.. Чому він має її захищати?..
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Московія та Туреччина - азійські, а Грузія - європейська?. Ну, то ваша думка...
Який стосунок Захід має до Грузії?.. Чому він має її захищати?..

Це не моя думка, це думка географів. Загляніть хоча б Вікі для саморозвитку.
Який стосунок Захід має до України?.. Чому він має її захищати?..

Caucasian race -ні на які думки не наводить?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це вже є очевидним що Захід не допустить капітуляцію України.
Але не факт що Захід не допустить поразку України (називаючи її перемогою України, звичайно). Ті ж самі Мінські угоди - це 100% поразка України, яку Захід допустив не зважаючи на те що "не только РФ, но и прочие автократии, в лице Китая, Ирана поймут, что Запад слаб и можно делать всё, что им угодно".
Так само як допустив поразку Грузії.

ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце. Зараз +/- затверджене фінансування на цей рік, є довготривалі контракти на поставку зброї та боєприпасів, тому я не думаю, що США чи ЄС буде активно просувати мирні ініціативи найближчі півроку. Як виняток - це може бути у випадку сильного загострення з Китаєм.
Але поки що Захід налаштований на підтримку України і реальні мирні ініціативи можуть початися в червні-липні за підсумками весняної кампанії. Або не початися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:01

  Investor_K написав:Хто там у центрі - Байдена часом не бачили?


Та от я теж цим питанням задаюся з самого ранку, коли під вікнами побачила корку, а потім у новинах цікаві речі. Якщо стисло:
- на дорогах вже помітили кортеж дипломатії США;
- Кулеба різко відмінив візит до Брюсселю, який планувався заздалегідь;
- у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України.. :?:
- сьогодні до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація;
- сьогодні до Києва прибуде прем'єр-міністерка Італії на зустріч із Зеленським.

Якось забагато їх збирається в один день та в одному місці..
У кацапів повні памперси та шось із мордами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:11

  ЛАД написав:
БЕРЛИН, 19 фев (Рейтер) - Война на Украине обойдется экономике Германии примерно в 160 миллиардов евро (171 миллиард долларов), или около 4% ее валового внутреннего продукта, в виде упущенной выгоды к концу года, заявил глава Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Германии (DIHK).

Это означает, что ВВП на душу населения в крупнейшей экономике Европы будет на 2000 евро ниже, чем он был бы в противном случае, заявил Rheinische Post глава DIHK Петер Адриан.
......
В 2023 году немецкая промышленность будет платить за энергию примерно на 40% больше, чем в 2021 году, до кризиса, вызванного вторжением России в Украину 24 февраля прошлого года, говорится в исследовании Allianz Trade, проведенном в прошлом месяце.
......
«Цена на газ примерно в три-пять раз выше, чем в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что электричество в четыре раза дороже, чем во Франции.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-expected-cost-germany-160-bln-euros-by-year-end-2023-02-19/

Якщо б німці увійшли до педерації як педеральний округ ціни на енергію були б ще нижчими. Тільки б замість виборів були б піздюді від росгвардії.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:16

Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Джо? Всё перекрыто
️Байден в Киеве, - Фейгин
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:28

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вопрос в другом.
Зачем создавать новые бригады с громким названием "Гвардія наступу" підпорядковані Національній гвардії, Національній поліції та Державній прикордонній службі?
Да ещё и со "знанням законодавства"?
Для наступления на фронте это жизненно необходимо?

Я розумію ваші натяки, що хтось хоче мати свою армію... Цього не виключаю.
Але є й інші причини. ЗСУ вигребли всіх добровольців, що могли. За рік відбулася певна дискредитація ЗСУ та ТЦК з тих чи інших причин. Нацгвардія поки що цього оминула, тому що попри те, що мобілізують і туди, ТЦК в першу чергу в обивателя асоціюються з ЗСУ.
І тут нова, гарна вивіска, обіцянки, що все буде круто, а не так як в ЗСУ. Ці кроки, безумовно, дадуть можливість набрати певну кількість добровольців. + можливо, якась специфіка дял поліцейських(типу нарахування вислуги чи ще якісь плюшки, не знаю). + люди плачуться, що мовляв купа силовиків у тилу, а цивільних відправляють на фронт - і тут теж демонстрація, що поліцейські, мовляв мають свої бригади. Купа зайців одним пострілом...

Натяки у меня были не на это, ну да ладно.
Но вообще, "штурмовые бригады" таких структур несколько удивляют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Києві повітряна тривого...
Investor_K
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