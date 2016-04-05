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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:39
sashaqbl написав:
ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце. Зараз +/- затверджене фінансування на цей рік, є довготривалі контракти на поставку зброї та боєприпасів, тому я не думаю, що США чи ЄС буде активно просувати мирні ініціативи найближчі півроку. Як виняток - це може бути у випадку сильного загострення з Китаєм.
Але поки що Захід налаштований на підтримку України і реальні мирні ініціативи можуть початися в червні-липні за підсумками весняної кампанії. Або не початися...
Воно то так і не так.
Давайте візьмемо Європу. Європа хоче миру? Очевидно що так і сильно хоче. На яких умовах? По-моєму на любих. Включаючи втрату Україною територій. Чи робить Європа "мирні ініціативи" зараз, після року війни? Очевидно що робить. Макрон регулярно спілкується з путіним. Про що вони говорять? І це Макрон! Сам президент Франції. А передати пропозицію миру може і не Макрон. Ми чуємо про ці пропозиції? НІ. Отже ми просто не знаємо.
Аналогічно США робить пропозиції про перемир'я! Які? Це вже дискусійне питання.
"ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце." - ви так думаєте тому що прекрасно розумієте що РЕАЛЬНІ пропозиції не можуть містити звільнення усієї України. Відповідне вам це "не підходить", значить "не мала місце".
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43
Investor_K написав:
Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення
Will see
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6. Візит поважного гостя до Києва.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:55
ЛАД написав:
Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865
.
А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:56
Investor_K написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення
Will see
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6. Візит поважного гостя до Києва.
хиба 6 не 3 ?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:57
Faceless написав:
А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді
Він не міг не приїхати. Це вчинок усього його життя! Піонтковський був абсолютно прав щодо цього. Я думаю, що це і була справжня причина його вояжу до Європи.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:08
Investor_K написав: Faceless написав:
А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді
Він не міг не приїхати. Це вчинок усього його життя! Піонтковський був абсолютно прав щодо цього. Я думаю, що це і була справжня причина його вояжу до Європи.
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,
з.і.
чекаєм візит Трампа
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:13
Faceless написав:
А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги
. Серйозна подія, насправді
Нехай спробують
Авіація з самого ранку патрулює небо, постійно
чутно гул від неї.
Investor_K написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення
Will see
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6. Візит поважного гостя до Києва.
+7. Контрнаступ. (Коли вже Кримський міст? До річниці 24.02 подарунок
)
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:13
flyman написав:
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,
з.і.
чекаєм візит Трампа
Трамп точно не приїде - тому що Україна робить ставку виключно на демократів. З республіканцями ми не дружимо.
Така позиція влади звичайно ущербна, але маємо те що маємо.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:15
beee написав:
beee написав:Джо? Всё перекрыто
️Байден в Киеве
"Байден в Киеве - Городе, который должен был 360 дней находиться под контролем рфии.
Какой сильный знак."
не нужно здесь преуменьшать это знаковое событие
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beee
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:31
andrijk777 написав: flyman написав:
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,
з.і.
чекаєм візит Трампа
Трамп точно не приїде - тому що Україна робить ставку виключно на демократів. З республіканцями ми не дружимо.
Така позиція влади звичайно ущербна, але маємо те що маємо.
Для реал політиків партнерів зараз Київ як Мекка для мусульман.
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flyman
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