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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3586358735883589>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:39

  sashaqbl написав:ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце. Зараз +/- затверджене фінансування на цей рік, є довготривалі контракти на поставку зброї та боєприпасів, тому я не думаю, що США чи ЄС буде активно просувати мирні ініціативи найближчі півроку. Як виняток - це може бути у випадку сильного загострення з Китаєм.
Але поки що Захід налаштований на підтримку України і реальні мирні ініціативи можуть початися в червні-липні за підсумками весняної кампанії. Або не початися...

Воно то так і не так.
Давайте візьмемо Європу. Європа хоче миру? Очевидно що так і сильно хоче. На яких умовах? По-моєму на любих. Включаючи втрату Україною територій. Чи робить Європа "мирні ініціативи" зараз, після року війни? Очевидно що робить. Макрон регулярно спілкується з путіним. Про що вони говорять? І це Макрон! Сам президент Франції. А передати пропозицію миру може і не Макрон. Ми чуємо про ці пропозиції? НІ. Отже ми просто не знаємо.
Аналогічно США робить пропозиції про перемир'я! Які? Це вже дискусійне питання.

"ІМХО, пропозиція про перемир'я не мала місце." - ви так думаєте тому що прекрасно розумієте що РЕАЛЬНІ пропозиції не можуть містити звільнення усієї України. Відповідне вам це "не підходить", значить "не мала місце". :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43

  Investor_K написав:Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення

Will see

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6. Візит поважного гостя до Києва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:55

  ЛАД написав:Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.

А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:56

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення

Will see

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6. Візит поважного гостя до Києва.


хиба 6 не 3 ?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді


Він не міг не приїхати. Це вчинок усього його життя! Піонтковський був абсолютно прав щодо цього. Я думаю, що це і була справжня причина його вояжу до Європи.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:08

  Investor_K написав:
  Faceless написав:А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді


Він не міг не приїхати. Це вчинок усього його життя! Піонтковський був абсолютно прав щодо цього. Я думаю, що це і була справжня причина його вояжу до Європи.

справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

з.і.
чекаєм візит Трампа
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:13

  Faceless написав:А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді


Нехай спробують :twisted: Авіація з самого ранку патрулює небо, постійно чутно гул від неї.

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення

Will see

+
6. Візит поважного гостя до Києва.

+7. Контрнаступ. (Коли вже Кримський міст? До річниці 24.02 подарунок :wink: )
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:13

  flyman написав:справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

з.і.
чекаєм візит Трампа

Трамп точно не приїде - тому що Україна робить ставку виключно на демократів. З республіканцями ми не дружимо.
Така позиція влади звичайно ущербна, але маємо те що маємо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:15

  beee написав:
beee написав:Джо? Всё перекрыто
️Байден в Киеве

"Байден в Киеве - Городе, который должен был 360 дней находиться под контролем рфии.
Какой сильный знак."
не нужно здесь преуменьшать это знаковое событие
beee
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:31

Хадж здійснюють не до султана.

  andrijk777 написав:
  flyman написав:справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

з.і.
чекаєм візит Трампа

Трамп точно не приїде - тому що Україна робить ставку виключно на демократів. З республіканцями ми не дружимо.
Така позиція влади звичайно ущербна, але маємо те що маємо.

Для реал політиків партнерів зараз Київ як Мекка для мусульман.
flyman
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  #<1 ... 3586358735883589>
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