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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3587358835893590>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01

andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:14

Байден утер нос Шольцу и Макрону своим приездом в Киев.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:18

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити


Китай озвучит предложение Европы
проблема только в Его Величестве, поговаривают, они настроены на продолжение, еще не все сторговали
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:18

  cohan написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення

Will see

+
6. Візит поважного гостя до Києва.


хиба 6 не 3 ?


Всім поважним людям, які чимало корисного і цікавого пишуть на профільних гілках по банкам і валюті, є безкоштовна порада: почитайте мемуари вкладчика та як наслідок його діяльності - некрологи.
Всі заслуги і регалії миттєво згорають, якщо ти живишся на помийних рашиських ямах і насичений їх ароматами. Якщо наративи звідти носити сюди. До роздумів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:23

  Игорь Алексеевич написав:Байден утер нос Шольцу и Макрону своим приездом в Киев.

Американські снарядні заводи працюють в три зміни, але цього може не вистачити. Стара Європа так і не роздуплилась на збільшення військових витрат.
Коли вже літакм дадуть? Вони нам стали б в нагоді ще минулої осені, ганятись за крилатими ракетами і мопедами.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:23

  Hotab написав:
Всім поважним людям, які чимало корисного і цікавого пишуть на профільних гілках по банкам і валюті, є безкоштовна порада: почитайте мемуари вкладчика та як наслідок його діяльності - некрологи.
Всі заслуги і регалії миттєво згорають, якщо ти живишся на помийних рашиських ямах і насичений їх ароматами. Якщо наративи звідти носити сюди. До роздумів.

то е так
важливе зауваження
та помилка
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:26

Войны 20 века, отличались от войн 19 века. Война 21 века отличается от войн 20 века. 22 века думаю будут отличаться от 21 века.
Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились. Сейчас воюют и др. в тылу по новому называется - занимаются бизнесом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08

Хай там як - а Байден красень!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити

"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:30

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити

"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.

22й прийом десантника - вимотати противника довгим бігом
flyman
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