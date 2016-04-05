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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01
andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:14
Байден утер нос Шольцу и Макрону своим приездом в Киев.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:18
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
Китай озвучит предложение Европы
проблема только в Его Величестве, поговаривают, они настроены на продолжение, еще не все сторговали
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:18
cohan написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень
1. Річниця початку війни.
2.Звернення пуйла до собранія
3. Звернення Байдена
4. План Китаю
5. Очікуване загострення
Will see
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6. Візит поважного гостя до Києва.
хиба 6 не 3 ?
Всім поважним людям, які чимало корисного і цікавого пишуть на профільних гілках по банкам і валюті, є безкоштовна порада: почитайте мемуари вкладчика та як наслідок його діяльності - некрологи.
Всі заслуги і регалії миттєво згорають, якщо ти живишся на помийних рашиських ямах і насичений їх ароматами. Якщо наративи звідти носити сюди. До роздумів.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:23
Игорь Алексеевич написав:
Байден утер нос Шольцу и Макрону своим приездом в Киев.
Американські снарядні заводи працюють в три зміни, але цього може не вистачити. Стара Європа так і не роздуплилась на збільшення військових витрат.
Коли вже літакм дадуть? Вони нам стали б в нагоді ще минулої осені, ганятись за крилатими ракетами і мопедами.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:23
Hotab написав:
Всім поважним людям, які чимало корисного і цікавого пишуть на профільних гілках по банкам і валюті, є безкоштовна порада: почитайте мемуари вкладчика та як наслідок його діяльності - некрологи.
Всі заслуги і регалії миттєво згорають, якщо ти живишся на помийних рашиських ямах і насичений їх ароматами. Якщо наративи звідти носити сюди. До роздумів.
то е так
важливе зауваження
та помилка
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:26
Войны 20 века, отличались от войн 19 века. Война 21 века отличается от войн 20 века. 22 века думаю будут отличаться от 21 века.
Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились. Сейчас воюют и др. в тылу по новому называется - занимаются бизнесом.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08
Хай там як - а Байден красень!
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:26
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка
і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:30
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка
і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
22й прийом десантника - вимотати противника довгим бігом
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