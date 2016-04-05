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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3588358935903591>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:35

Из Инета:
В ответ на визит Байдена в Киев Путин посетил другую сторону своего стола.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається.

Станом на початок серпня 1918 року поразка Німеччини на карті не проглядалась. Зовсім...
Німеччина навіть наступала. Хоча економічна ситуація ускладнювалась.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:16

Медуза пишет такое

Перед визитом Байдена в Киев США и РФ контактировали, «чтобы избежать прямого конфликта между ядерными державами». Но Байдена все равно охраняли американские самолеты из Польши

Associated Press (AP) рассказывает подробности визита президента США Джо Байдена в Киев. По информации агентства, которую цитируют российские медиа, американская сторона незадолго до визита Байдена вступила с россиянами, чтобы избежать конфликта. «Основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтности», — указывает представитель Белого дома.

Несмотря на это, пока Байден находился в Украине, американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенный бортовым радаром E-3 Sentry, и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши, сообщает AP.

Во время визита Байдена в Киев в Украине была объявлена воздушная тревога. Из Михайловского собора в столице Украины Байден, Зеленский и сопровождавшие их выходили под звуки сирен.

Слухи о возможном посещении президентом США Киева появились за несколько недель до его визита, однако эту информацию не подтверждали в Вашингтоне и держали детали визита Байдена в Европу в тайне.


‼Стали известны подробности визита Байдена в Украину. Главное:

▪️Визит был проведён тайно из соображений безопасности.
▪️Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как в субботу вечером вместе с женой поужинал в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.
▪️Байден публично планировал прибыть в Варшаву во вторник утром.
▪️Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, в котором президент всё ещё находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился в Варшаве, откуда на поезде прибыл в Киев.
▪️Байден должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник утром и выступить с речью из Варшавского замка позже в тот же день. Неизвестно, изменится ли его график из-за визита в Киев.

В Киеве на Аллее смелости уже установили доску с именем Джо Байдена
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 лют, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:18

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається.

Станом на початок серпня 1918 року поразка Німеччини на карті не проглядалась. Зовсім...
Німеччина навіть наступала. Хоча економічна ситуація ускладнювалась.

Колись Арестович скаже "через два- три тижні", і не помилиться.
Толку з того, що американці двадцять років контролювали Афганістан, крім пари районів недобитого талібану, і вбухали туди трильон доларів?
Здохне фюрер, прийдуть там до влади адекватні плюс економічна криза внаслідок санкцій, і тоді ми зможемо вигнати окупантів на кордони 91.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:19

  andrijk777 написав:"Повинна бути поразка" згідний.


сорян що влажу але краще "згодний". "згідний" це відповідно до чогось.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:32

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається.

Станом на початок серпня 1918 року поразка Німеччини на карті не проглядалась. Зовсім...
Німеччина навіть наступала. Хоча економічна ситуація ускладнювалась.

Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".
Цей варіант закінчення війни самий ймовірний по-моєму. Саме тому я вже не раз писав про деякі аналогії з Першою світовою війною.
Нажаль тут є проблема з тривалістю. Історично такі бунти чи заговори відбуваються не відразу. Треба почекати років з 4. :D Тобто ще 3 роки. Більшості форумчан такий варіант перемоги не підходить, мені так здається. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:35

  lapay написав:Толку з того, що американці двадцять років контролювали Афганістан, крім пари районів недобитого талібану, і вбухали туди трильон доларів?

Не "вбухали", а "освоїли". Вбухали це для лохів(народу). Це ІМХО.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".
Цей варіант закінчення війни самий ймовірний по-моєму. Саме тому я вже не раз писав про деякі аналогії з Першою світовою війною.
Нажаль тут є проблема з тривалістю. Історично такі бунти чи заговори відбуваються не відразу. Треба почекати років з 4.

Росія і Німеччина в першій світовій - через 4 роки.
Росія в російсько-японській - бунт через рік.
США у В'єнтнамі - через 10 років.
Франція в франко-пруській війні - через 4 місяці.
Спрогнозувати внутрішній бунт дуже важко. А тим більше в авторитарній країні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:50

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".
Цей варіант закінчення війни самий ймовірний по-моєму. Саме тому я вже не раз писав про деякі аналогії з Першою світовою війною.
Нажаль тут є проблема з тривалістю. Історично такі бунти чи заговори відбуваються не відразу. Треба почекати років з 4.

Росія і Німеччина в першій світовій - через 4 роки.
Росія в російсько-японській - бунт через рік.
США у В'єнтнамі - через 10 років.
Франція в франко-пруській війні - через 4 місяці.
Спрогнозувати внутрішній бунт дуже важко. А тим більше в авторитарній країні.

Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За мить до.
Одне з найкращих фото війни - зроблене з відео камери на шоломі солдата 92-ї механізованої бригади під час відбиття атаки росіян у Луганській області.

Видно ствол автомата нашого бійця, який наведений на ворога, зараз пролунає черга, яка зупинить окупанта назавжди. Російська штурмова група на БМП виїхала впритул до позиції, яку займало двоє наших воїнів, та намагалась миттєво захопити окоп.

Відстань до росіянина - 5-7 метрів.

Судячи по обвісу на автоматі та амуніції, навушникам, це був добре оснащений та підготовлений боєць, який помилився тільки в одному - недооцінив, що українці б'ються навіть у вкрай несприятливих умовах.

Більшість атакуючих було знищено, обидва наших воїна живі, з ними все добре

Бутусов.Зображення
beee
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