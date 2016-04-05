RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3588358935903591
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:00

  sashaqbl написав:Росія в російсько-японській - бунт через рік.

Який бунт?? Росія тупо програла цю війну. Втратила ВЕСЬ флот. А флот це не армія, ви не можете його швидко відбудувати, просто провівши мобілізацію.
  sashaqbl написав:Франція в франко-пруській війні - через 4 місяці.

Про цю війну я знаю мало, але чисто з Вікіпедії там чиста воєнна поразка Франції. Ніякого бунту я не побачив.
  sashaqbl написав:Спрогнозувати внутрішній бунт дуже важко. А тим більше в авторитарній країні.

Важко, але це роки. Навіть 4 роки це мало. Можливо потрібно буде 5-7 років. Нажаль так говорить історія.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:08

  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Для бунту/зговору потрібна слабка динаміка війни. Така яка була під час 1СВ. Така як є у нас.

2СВ була дуже динамічна. Не було часу/потреби організовувати бунт/зговір.
Хоч Гітлера реально намагались вбити мінімум 1 раз.
А усунути Сталіни не було коли. В 1941 був хаос. Дальше Сталін почав вигравати - не стало потреби його вбивати.
В Японії ніякого бунту не може бути по означенню. У них імператор - бог.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 20 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились.

І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:14

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.

Ні Сєнька Рязін ні Ємеля Пугачов імпреію не розвалили.
Декабристи? Розбудили Герцена.
Есери обмежили монархію, більшовики її знищили і встановили новий лад.
Ну хіба будуть які Лжедмітріі, тіпа Мєдвєдя
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:23

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити

"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.

22й прийом десантника - вимотати противника довгим бігом



Муха, яке ти маєш моральне право глузувати з десантників, які зараз насмерть стоять в обороні своєї держави? Ти чим допоміг цим десантникам?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8617
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:33

замполіту Хотабу

Я не прошу вас погибать за свою родину. Сделайте так, чтобы мерзавцы по ту сторону фронта погибали за СВОЮ родину.“ - Джордж Паттон.

А гинуть наші захисники, бо командують ними такі замполіти-хотаби, для яких люди розхіджний матеріал.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3588358935903591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112886
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4867
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (150)
20.02.2023 16:23
Ринок ОВДП (3825)
20.02.2023 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.