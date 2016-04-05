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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:00
sashaqbl написав:
Росія в російсько-японській - бунт через рік.
Який бунт?? Росія тупо програла цю війну. Втратила ВЕСЬ флот. А флот це не армія, ви не можете його швидко відбудувати, просто провівши мобілізацію.
sashaqbl написав:
Франція в франко-пруській війні - через 4 місяці.
Про цю війну я знаю мало, але чисто з Вікіпедії там чиста воєнна поразка Франції. Ніякого бунту я не побачив.
sashaqbl написав:
Спрогнозувати внутрішній бунт дуже важко. А тим більше в авторитарній країні.
Важко, але це роки. Навіть 4 роки це мало. Можливо потрібно буде 5-7 років. Нажаль так говорить історія.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:02
flyman написав:
Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Всі три названі держави були тоталітарними
. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!)
насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:08
flyman написав:
Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Для бунту/зговору потрібна слабка динаміка війни. Така яка була під час 1СВ. Така як є у нас.
2СВ була дуже динамічна. Не було часу/потреби організовувати бунт/зговір.
Хоч Гітлера реально намагались вбити мінімум 1 раз.
А усунути Сталіни не було коли. В 1941 був хаос. Дальше Сталін почав вигравати - не стало потреби його вбивати.
В Японії ніякого бунту не може бути по означенню. У них імператор - бог.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 20 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:13
Игорь Алексеевич написав:
Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились.
І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:14
sashaqbl написав: flyman написав:
Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Всі три названі держави були тоталітарними
. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!)
насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
Ні Сєнька Рязін ні Ємеля Пугачов імпреію не розвалили.
Декабристи? Розбудили Герцена.
Есери обмежили монархію, більшовики її знищили і встановили новий лад.
Ну хіба будуть які Лжедмітріі, тіпа Мєдвєдя
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:23
flyman написав: andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
Якщо мир буде на умовах не кращих ніж було станом на 23.02.22, то значить Путін переміг і буде пробувати ще. Тому повинна бути поразка
і умови гірші ніж станом на 23.02.22.
Можливо не такі як нам би хотілось (кордони 91), але хоч щось (наприклад: ОРДЛО, якщо не Крим, 300 млрд резерву, а не репарації...) Росія повинна втратити
"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
22й прийом десантника - вимотати противника довгим бігом
Муха, яке ти маєш моральне право глузувати з десантників, які зараз насмерть стоять в обороні своєї держави? Ти чим допоміг цим десантникам?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:33
Я не прошу вас погибать за свою родину. Сделайте так, чтобы мерзавцы по ту сторону фронта погибали за СВОЮ родину.“ - Джордж Паттон.
А гинуть наші захисники, бо командують ними такі замполіти-хотаби, для яких люди розхіджний матеріал.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:36
flyman , тобто це саме твоє перебування в прикиївському цоколі змушує ворога гинути, а не незламна оборона десантників?
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