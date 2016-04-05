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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3589359035913592>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:00

  sashaqbl написав:Росія в російсько-японській - бунт через рік.

Який бунт?? Росія тупо програла цю війну. Втратила ВЕСЬ флот. А флот це не армія, ви не можете його швидко відбудувати, просто провівши мобілізацію.
  sashaqbl написав:Франція в франко-пруській війні - через 4 місяці.

Про цю війну я знаю мало, але чисто з Вікіпедії там чиста воєнна поразка Франції. Ніякого бунту я не побачив.
  sashaqbl написав:Спрогнозувати внутрішній бунт дуже важко. А тим більше в авторитарній країні.

Важко, але це роки. Навіть 4 роки це мало. Можливо потрібно буде 5-7 років. Нажаль так говорить історія.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:08

  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Для бунту/зговору потрібна слабка динаміка війни. Така яка була під час 1СВ. Така як є у нас.

2СВ була дуже динамічна. Не було часу/потреби організовувати бунт/зговір.
Хоч Гітлера реально намагались вбити мінімум 1 раз.
А усунути Сталіни не було коли. В 1941 був хаос. Дальше Сталін почав вигравати - не стало потреби його вбивати.
В Японії ніякого бунту не може бути по означенню. У них імператор - бог.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 20 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились.

І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:14

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Не буде ніякого бунту.
Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?

Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п.
Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне.
Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних.
Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.

Ні Сєнька Рязін ні Ємеля Пугачов імпреію не розвалили.
Декабристи? Розбудили Герцена.
Есери обмежили монархію, більшовики її знищили і встановили новий лад.
Ну хіба будуть які Лжедмітріі, тіпа Мєдвєдя
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:33

Я не прошу вас погибать за свою родину. Сделайте так, чтобы мерзавцы по ту сторону фронта погибали за СВОЮ родину.“ - Джордж Паттон.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 лют, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".


1)
Не зловживайте словами «вірний» і «вірно». Оскільки «вірний» – це насамперед відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. https://ukr-mova.in.ua/library/sunonimu/virniy
Слово «вірно» у значенні «правильно» не вживається. Краще сказати: «правильно», «Ваша думка слушна», «Ви маєте рацію», «Ваша правда».

2)
Підготовлені американські сили не прибували на фронт у великій кількості до середини 1918 року, але зрештою сягнули близько двох мільйонів військових.[17]...
Використовуючи нову тактику, німецький березневий наступ 1918 року спочатку був успішним. Союзники відступили й утрималися від контратак. Останні німецькі резерви були вичерпані, оскільки щодня прибувало 10 000 свіжих американських військових. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається.

Прийде техніка, звільнимо в цьому році Запорізьку і Херсонську області. Тоді буде проглядатись перемога?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:59

Що там китайці активізувались?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Визит Байдена в Киев - историческое событие

1) США готовы поддерживать Украину и дальше
(я только вчера об этом писал)

2) Обратил внимание, что в начале воздушной тревоги президенты спокойно шли. Это говорит, как минимум о том, что пэтриоты уже в Украине

3) Я вчера писал о том, что совершенно не важно о чём будет говорить завтра Путин.
Сегодняшний визит Байдена в Киев вообще умножил будущую речь Путина на ноль
Скорее всего, Путин завтра будет говорить общими фразами

4) Кошмарить нас ракетными обстрелами могут начать и завтра
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