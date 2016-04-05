flyman написав:Не буде ніякого бунту. Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п. Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне. Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних. Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
flyman написав:Не буде ніякого бунту. Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Для бунту/зговору потрібна слабка динаміка війни. Така яка була під час 1СВ. Така як є у нас.
2СВ була дуже динамічна. Не було часу/потреби організовувати бунт/зговір. Хоч Гітлера реально намагались вбити мінімум 1 раз. А усунути Сталіни не було коли. В 1941 був хаос. Дальше Сталін почав вигравати - не стало потреби його вбивати. В Японії ніякого бунту не може бути по означенню. У них імператор - бог.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 20 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились.
І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
flyman написав:Не буде ніякого бунту. Хіба був бунт в третьому Рейсі або в СРСР, чи у Японії чи де під час 2СВ?
Всі три названі держави були тоталітарними. Тоталітаризм передбачає ТОТАЛЬНЕ залучення політично активного(!) насення в державну політику. Тобто максимальна залученість населення в компартії/НСДАП, комсомолі/гітлерюгенді, активно стучали на сусідів, активно мітингували і т. д., і т. п. Росія все таки авторитарна держава. Принамйні була досі. Тобто максимально тупе населення, максимально аполітичне, жорстка владна вертикаль і верхівка, яка робить, що вважає за потрібне. Доноси на сусідів зараз все таки незначну частину кримінальних справ становлять(порівняйте з 37 роком совка). А на мітинги звозять бюджетників або безробітних. Зараз спостерігаються спроби перетворити державу в тоталітарну. Але владна вертикаль до цього не готова, як і населення. Тому ці спроби можуть з однаковою ймовірністю як продовжити агонію педерації, так і скоротити її.
Ні Сєнька Рязін ні Ємеля Пугачов імпреію не розвалили. Декабристи? Розбудили Герцена. Есери обмежили монархію, більшовики її знищили і встановили новий лад. Ну хіба будуть які Лжедмітріі, тіпа Мєдвєдя
andrijk777 написав:Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".
1)
Не зловживайте словами «вірний» і «вірно». Оскільки «вірний» – це насамперед відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. https://ukr-mova.in.ua/library/sunonimu/virniy Слово «вірно» у значенні «правильно» не вживається. Краще сказати: «правильно», «Ваша думка слушна», «Ви маєте рацію», «Ваша правда».
2)
Підготовлені американські сили не прибували на фронт у великій кількості до середини 1918 року, але зрештою сягнули близько двох мільйонів військових.[17]... Використовуючи нову тактику, німецький березневий наступ 1918 року спочатку був успішним. Союзники відступили й утрималися від контратак. Останні німецькі резерви були вичерпані, оскільки щодня прибувало 10 000 свіжих американських військових. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B0
1) США готовы поддерживать Украину и дальше (я только вчера об этом писал)
2) Обратил внимание, что в начале воздушной тревоги президенты спокойно шли. Это говорит, как минимум о том, что пэтриоты уже в Украине
3) Я вчера писал о том, что совершенно не важно о чём будет говорить завтра Путин. Сегодняшний визит Байдена в Киев вообще умножил будущую речь Путина на ноль Скорее всего, Путин завтра будет говорить общими фразами
4) Кошмарить нас ракетными обстрелами могут начать и завтра