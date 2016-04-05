Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.
Між тим у кацапії: За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..
Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.
Між тим у кацапії: За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..
Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи? До чого ці еротичні фантазії про демографію? Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали. Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?
Bolt написав:Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 3 разів.