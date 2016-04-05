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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3590359135923593>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:10

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається.

Станом на початок серпня 1918 року поразка Німеччини на карті не проглядалась. Зовсім...
Німеччина навіть наступала. Хоча економічна ситуація ускладнювалась.

Вірно. Німеччина програла тому що був "внутрішній бунт".
Цей варіант закінчення війни самий ймовірний по-моєму.

Это вряд ли и рассчитывать на это не стоит
Бунт в РФ на сейчас невозможен. Население полностью покорное
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:15

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Все лето шел стеб на тему "ракета попала в сортир". В декабре целый репортаж был о бойце, сбившем под Киевом крылатую ракету из пулемета. Просто у нас креативная нация.

В Чернигове местное ТРО сбило два самолета, какая армия...

Украинский пенсионер рассказал, как с помощью ружья сбил вражеский Су-34: за это его наградили. Видео

«Люди думают, что я почтальон Печкин». История менеджера «Укрпочты», который сбил российский самолет над Черниговом

Только почтальон Печкин реально сбил российский самолёт
Не глумись
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:40

  Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?


Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Між тим у кацапії:
За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:51

  fler написав:
  Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?


Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Між тим у кацапії:
За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..

Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи?
До чого ці еротичні фантазії про демографію?
Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали.
Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?

  Bolt написав:Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:53

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.

А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді

Искренне рад его приезду.
Но согласен с flyman -
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

Понимаю, что это имеет большое моральное значение, но я бы предпочёл, чтобы он, пусть даже оставаясь в Вашингтоне, объявил о передаче нам F-16 или ещё чего хорошего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:58

  lapay написав:
  Игорь Алексеевич написав:Байден утер нос Шольцу и Макрону своим приездом в Киев.

Американські снарядні заводи працюють в три зміни, але цього може не вистачити. ...........

Это Ваше мнение или где-то читали?
Если читали, то можно ссылку?
Я такого пока нигде не видел. Наоборот жалуются на промедление с наращиванием военного производства.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:06

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Московія та Туреччина - азійські, а Грузія - європейська?. Ну, то ваша думка...
Який стосунок Захід має до Грузії?.. Чому він має її захищати?..

Це не моя думка, це думка географів. Загляніть хоча б Вікі для саморозвитку.


https://www.worldometers.info/population/europe/
І де тут Грузія?..

В вікі теж воно сіре, як Азія
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Definition

Та й мова ж не про географію. Україна це зовнішній кордон ЄС, а Грузія - маленька заморська територія. Як Ліван якийсь.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 20 лют, 2023 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:08

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но, при любой войне воевали и работали и даже веселились.

І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?

Сами понимаете, что такое сравнение не проходит.
У нас уже давно, как и во всех европейских странах, идёт снижение рождаемости. И нет никаких позывов к изменению тренда.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:19

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.

А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді

Искренне рад его приезду.
Но согласен с flyman -
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

Понимаю, что это имеет большое моральное значение, но я бы предпочёл, чтобы он, пусть даже оставаясь в Вашингтоне, объявил о передаче нам F-16 или ещё чего хорошего.

Хммм
Для поднятие рейтинга есть много способов
И, поездка в страну, где идёт война - явно не этот способ

ЕМНИП, то это первый визит Президента США в страну, на территории которой идёт война
Ещё и под звук сирен. Но тут уж РФ сирены обеспечила, через бульбашей.

Наверное, РФ салютовала приезду Байдена :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:27

взяв шефство

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