Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?
Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.
Між тим у кацапії: За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..
Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи? До чого ці еротичні фантазії про демографію? Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали. Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?
Bolt написав:Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.
навпаки, більшість повернеться - не так вже й легко жити за кордоном.
я думаю, ви й самі залишитесь, коли тінь воєнкому перестане над вами майоріти - за кордоном на 100 баксів не проживеш
те, що з німецького інязу третина перевелася в Німмечину -вірю. але вибірка дуже точкова
flyman написав:Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи?
Якби мені приспічило, то могла б, здоров'я ще дозволяє Три місяці тому знайома (мого віку) народила другу дитину. Так, звісно, по 4-5 народжувати не будуть, але навіщо тут нагнітати "все пропало"?
flyman написав:До чого ці еротичні фантазії про демографію?
Статистику одружень бачили? За рік війни їх побільшало.
flyman написав:Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали. Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?
До своїх чоловіків повертатимуться, щоб діти зростали з батьками. Щодо %, які повернуться, "все не так однозначно", є багато факторів впливу. На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р. Зараз мені важко сказати нову цифру, немає багатьох даних (не велася статистика напр., по безробіттю тощо).
ЛАД написав:Это Ваше мнение или где-то читали? Если читали, то можно ссылку? Я такого пока нигде не видел. Наоборот жалуются на промедление с наращиванием военного производства.
Про виробництво снарядів у три зміни казала американська представниця на Мюнхенській конференції, посилання на тєлік.
sergey_sryvkin написав:І де тут Грузія?.
2 січня 2002 року Європарламент зазначив, що Вірменія та Грузія можуть вступити до ЄС у майбутньому, оскільки обидві країни вважаються європейськими.[4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Вірменія_та_Європейський_Союз
fler написав:Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.
Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина: 1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%. 2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два. 3. Ну і т.д.
Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.