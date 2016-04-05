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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3590359135923593
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:30

Япония даёт 5,5 ярдов

Japan will offer Ukraine fresh financial support worth $5.5 billion, Prime Minister Fumio Kishida said Monday, days before the first anniversary of Russia's invasion.
https://www.france24.com/en/live-news/2 ... kraine-aid
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:57

  flyman написав:
  fler написав:
  Ой+ написав:І розмножувались. В Чечні після війни населення подвоїлось, а якщо зробити дем.зріз, то чоловіків придатних до війни взагалі в декілька раз стало більше. 5 дітей в сім'ї норма, а в нас до війни 1,1, а що далі буде?


Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Між тим у кацапії:
За останні 10 років чисельність жінок у віці 20-29 років скоротилася майже на 40% і склала на 1 січня 2022 р 7,2 млн.осіб. Ще тре відняти тих, які виїхали за кордон за рік війни..

Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи?
До чого ці еротичні фантазії про демографію?
Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали.
Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?

  Bolt написав:Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.

навпаки, більшість повернеться - не так вже й легко жити за кордоном.

я думаю, ви й самі залишитесь, коли тінь воєнкому перестане над вами майоріти - за кордоном на 100 баксів не проживеш :D

те, що з німецького інязу третина перевелася в Німмечину -вірю. але вибірка дуже точкова :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:07

  flyman написав:Ви особисто скількох готові, від "мужнього і сильного", "з пристойною зарплатою" 5 чи 4 чи?


Якби мені приспічило, то могла б, здоров'я ще дозволяє :P Три місяці тому знайома (мого віку) народила другу дитину. Так, звісно, по 4-5 народжувати не будуть, але навіщо тут нагнітати "все пропало"?

  flyman написав:До чого ці еротичні фантазії про демографію?

Статистику одружень бачили? За рік війни їх побільшало.

  flyman написав:Вернеться, від сили 50% від тих що виїхали.
Чого повертатися? Заскучали за смереками та берізками?


До своїх чоловіків повертатимуться, щоб діти зростали з батьками. Щодо %, які повернуться, "все не так однозначно", є багато факторів впливу. На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р. Зараз мені важко сказати нову цифру, немає багатьох даних (не велася статистика напр., по безробіттю тощо).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это Ваше мнение или где-то читали?
Если читали, то можно ссылку?
Я такого пока нигде не видел. Наоборот жалуются на промедление с наращиванием военного производства.

Про виробництво снарядів у три зміни казала американська представниця на Мюнхенській конференції, посилання на тєлік.
  sergey_sryvkin написав:І де тут Грузія?.

2 січня 2002 року Європарламент зазначив, що Вірменія та Грузія можуть вступити до ЄС у майбутньому, оскільки обидві країни вважаються європейськими.[4]
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Вірменія_та_Європейський_Союз
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина:
1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%.
2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два.
3. Ну і т.д.

Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Неплохо так ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

таракан лукашенко с деловитым видом, насмехаясь, приглашал Байдена в беларусь, мол, раз такое беспрецедентное событие, сам Байден в Польше, так не бойся из Польши прилетай.

А Джо взял и приехал в Киев.
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