RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3592359335943595>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:05

  Прохожий написав:
  Ой+ написав:Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.

зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?

Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 259
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:07

  Wisznia2021 написав:
  Прохожий написав:
  Ой+ написав:Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.

зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?

Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.

Вот видишь, ты уже сама готова вернутся в Украину
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7719
З нами з: 31.08.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?


тобто німці повиганяють українців заради нової партії якихось сірійців і прочих талібів
Letusrock
 
Повідомлень: 320
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?

Для чого хамити?
В Польщі, де найбільше біженців, більшість вже працює і платить податки. З квітня почнуть роздавати карти побиту, що більше легалізовує і надає права. І в інших країнах подібні варіанти. Можливо, якраз непрацездатних чи тих, хто не вписався в систему і підштовхнуть на вихід, але ті, що створюють додану вартість і будуть мати бажання залишитись знайдуть шляхи це зробити.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:17

  fler написав:На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.

А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться? :wink:
Honestus
 
Повідомлень: 38
З нами з: 26.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:19

  Honestus написав:
  fler написав:На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.

А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться? :wink:

А що для М1860 відкрили?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30722
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:38

  Honestus написав:
  fler написав:На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.

А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться? :wink:

Одразу, коли закінчаться робочі місця :wink:
Цього року прогнозують, що виїзд буде більше, ніж повернення на 400 тис. осіб, а наступного року - навпаки, повернеться на 800 тис. більше, ніж виїдуть.
fler
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:А Джо взял и приехал в Киев.
Что тут скажешь. Удивительно время

рано ты продал свою недвигу :)
Зато долги раздал. Свобода
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:53

  pesikot написав:

Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.[/quote]
Вот видишь, ты уже сама готова вернутся в Украину[/quote]
Ты меня с кем-то путаешь. Не готова, т.к. боюсь, когда бомбы на голову....
Wisznia2021
 
Повідомлень: 259
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:54

Ой+
если у человека в Украине нет дома и дохода то куда ему возвращаться.Те кто делают деньги тут и оказались там они хотят вернуться но очень очень много(смотрю сам по соседям,знакомым и знакомым знакомых что знают знакомых)категорически уже не хотят возвращаться.
И чем дольше будет война тем больше будет таких.Можно сколько угодно кричать о патриотизме но реалии таковы.Посмотрите на тех же армян и бывших югославов-сильно с них кто вернулся после тех войн.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 20.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3592359335943595>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4867
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.