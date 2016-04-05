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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:05
Прохожий написав: Ой+ написав:
Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.
зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?
Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:07
Wisznia2021 написав: Прохожий написав: Ой+ написав:
Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.
зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?
Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.
Вот видишь, ты уже сама готова вернутся в Украину
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:09
Прохожий написав:
зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?
тобто німці повиганяють українців заради нової партії якихось сірійців і прочих талібів
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:14
Прохожий написав:
зачем 100500 раз повторять глупости??
какой статус у беженцев?
война закончится статус обнулят и все, дальше по стандартной процедуре
с кем "воссоединяться" то будут? с нелегалами?
Для чого хамити?
В Польщі, де найбільше біженців, більшість вже працює і платить податки. З квітня почнуть роздавати карти побиту, що більше легалізовує і надає права. І в інших країнах подібні варіанти. Можливо, якраз непрацездатних чи тих, хто не вписався в систему і підштовхнуть на вихід, але ті, що створюють додану вартість і будуть мати бажання залишитись знайдуть шляхи це зробити.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:17
fler написав:
На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.
А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:19
Honestus написав: fler написав:
На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.
А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться?
А що для М1860 відкрили?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:38
Honestus написав: fler написав:
На початку війни я писала, що повернуться 85%, якщо війна закінчиться до 2023р.
А коли вікно на в'їзд до Європи зачиниться?
Одразу, коли закінчаться робочі місця
Цього року прогнозують, що виїзд буде більше, ніж повернення на 400 тис. осіб, а наступного року - навпаки, повернеться на 800 тис. більше, ніж виїдуть.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:41
pesikot написав: beee написав:
А Джо взял и приехал в Киев.
Что тут скажешь. Удивительно время
рано ты продал свою недвигу
Зато долги раздал. Свобода
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:53
pesikot написав:
Я скажу по- другому: если запад решит оставить ( пусть даже 50%) наших беженцев, то это будет уже не тот "Запад, где хотелось бы жить". Тогда- вернуться в Украину - будет более правильным вариантом.[/quote]
Вот видишь, ты уже сама готова вернутся в Украину[/quote]
Ты меня с кем-то путаешь. Не готова, т.к. боюсь, когда бомбы на голову....
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:54
Ой+
если у человека в Украине нет дома и дохода то куда ему возвращаться.Те кто делают деньги тут и оказались там они хотят вернуться но очень очень много(смотрю сам по соседям,знакомым и знакомым знакомых что знают знакомых)категорически уже не хотят возвращаться.
И чем дольше будет война тем больше будет таких.Можно сколько угодно кричать о патриотизме но реалии таковы.Посмотрите на тех же армян и бывших югославов-сильно с них кто вернулся после тех войн.
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