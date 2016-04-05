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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3592359335943595
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:55

konstantin kirovograd а евреи наоборот едут и едут в Израиль несмотря на войну
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:03

vitaliian
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."
alibob
 
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