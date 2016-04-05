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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:55
konstantin kirovograd а евреи наоборот едут и едут в Израиль несмотря на войну
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:03
vitaliian
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."
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