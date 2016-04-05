vitaliian какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов. А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
2 січня 2002 року Європарламент зазначив, що Вірменія та Грузія можуть вступити до ЄС у майбутньому, оскільки обидві країни вважаються європейськими.[4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Вірменія_та_Європейський_Союз
А можуть не вступити. І Китай може вступити. Колись. Можливо. Це взагалі не привід рвати за них дупу ЗАРАЗ.
fler написав:Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.
Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина: 1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%. 2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два. 3. Ну і т.д.
Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.
Думаю, подавляющее большинство всё же вернётся, хотя многие и останутся и, соответственно, будет "воссоединение семей", о котором Вы пишете. Меры по улучшению демографии, наверно, будут, если на это хватит денег. Тут можно использовать и опыт Союза после ВОВ. Не помню подробностей, когда-то читал/слышал рассказы - было значительно ослаблено законодательство по алиментам. Правда, не знаю, как это сработает сейчас. Тогда была резкая нехватка мужчин. Очень надеюсь, у нас такого не будет (тогда всё-таки счёт шёл на миллионы). Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект. Так что депопуляция будет продолжаться. И волей-неволей придётся задуматься о поощрении миграции из-за границы. Правда, не очень себе представляю, кого мы можем привлечь. На Россию после этой войны рассчитывать не приходится, а с азиатами/африканцами, если даже удастся, возникнут проблемы их адаптации, с которыми столкнулась и Европа.
vitaliian написав:konstantin kirovograd а евреи наоборот едут и едут в Израиль несмотря на войну
Сравнение не годится. Для евреев Израиль единственная страна, где они являются государствообразующей нацией. В остальных странах... Об антисемитизме не слышали?
konstantin kirovograd
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
У Вас несколько превратное представление.
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
Да, но опасность новой войны (настоящей) постоянная. Недаром в армию призывают даже женщин. А преимущество в численности гораздо больше, чем у нас с РФ. А размеры Израиля (особенно поперёк) просто смешные.
К сожалению, результаты экономразвития РФ нас пока не очень радуют.
Российская экономика в 2022 году, по первой оценке Росстата, сократилась на 2,1% относительно 2021 года. Об этом 20 февраля сообщается в материалах федерального статистического ведомства.
По его подсчетам, объем ВВП в 2022 году в текущих ценах составил 151,456 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%.
Наиболее заметно индекс упал в оптовой и розничной торговле (-12,7%), водоснабжении и водоотведении (-6,8%), научной и технической деятельности (-5,1), здравоохранении (-3,2%), обрабатывающем производстве (-2,4%).
При этом индекс вырос в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства (+6,6%), строительства (+5%), гостиниц и общепита (+4,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (+4,1%). В добыче полезных ископаемых индекс вырос на 0,4%. ......
beee написав:А Джо взял и приехал в Киев. Что тут скажешь. Удивительно время
рано ты продал свою недвигу
Зато долги раздал. Свобода
Выпускник 85го года нашего факультета говорил шо долги отдают токо трусы При приёме в носочках в шале испуганным он не выглядел, но думал шо пять-десять минут - и он с генералом кофе будет пить Ведь у него неделю назад был юбилей и он знал что Бабушкинский военком его уже не достанет